Intercolegiales: mirá el cronograma completo de esta semana

Esta semana continúa la Etapa Departamental de los Juegos Intercolegiales, recargada como ya es costumbre. Estos juegos son los juegos más populares en los que participan los alumnos de los distintos establecimientos educativos de todo San Juan.

En la jornada de hoy lunes, en el departamento de Rivadavia se disputó vóley en las categorías sub 12-14-16 y 18 en ambas ramas, los mismos se realizaron en el Polideportivo Rivadavia. En Albardón fue el turno de handball, en la sub 12 en rama femenino y masculino, los mismo se llevaron a cabo en el CIC de calle La Laja, ellos corresponden al turno mañana. En cuanto al departamento Pocito, estuvo presente el atletismo correspondiente al turno tarde, en sub 12, compitieron en femenino y masculino, que tuvo como escenario el Polideportivo de Pocito. Por último en la U.V.T se hizo presente una cantidad más que importante de alumnos para competir en básquet , las categorías participantes sub 14-16 y 18, en ambas ramas.

Mañana Pocito recibe nuevamente atletismo, en turno mañana en las categorías sub 14-16 y 18, en el Polideportivo de la Municipalidad. En Albardón, el handball será para los chicos de turno tarde en ambas ramas, en el CIC de calle La Laja. En el departamento de Rivadavia se jugara tenis, en sub 12 y 14, femenino y masculino, en el Polideportivo Parque Rivadavia. En cuanto a 25 de Mayo se competirá fútbol, corresponde a la Zona “A” Santa Rosa, en sub 12-14-16 y 18 en ambas ramas, en el Polideportivo Municipal. Finalizando la agenda del martes, en San Martín, en las categorías 12-14-16 y 18 se jugará voley en la Escuela Augusto Polenta.

El miércoles será el turno de Calingasta, la disciplina de atletismo tendrá dos lugares de escenario, donde competirán en las mismas categorías, sub 14-16 y 18 en ambas ramas. Por un lado, el turno mañana, será en el Complejo Municipal Deportivo Barreal y por la tarde será en el Club Atlético La Planta Villa Calingasta. En 25 de Mayo el voley será el eje principal en las categorías sub 12-14-16 y 18 en femenino y masculino, en el Colegio Nuestra Señora de La Consolación. Finalmente en Chimbas también habrá doble jornada, en cuanto a la competencia de handball donde competirán en el Colegio Andacallo, en sub 14-16 y 18 la rama femenina, por la tarde será igual, pero competirán los varones.

En el departamento de Santa Lucia, el tenis tendrá lugar en el CEF N° 20, las categorías sub 12 y sub 14 en rama femenino y masculina. En cuanto a Capital, se disputará hockey sobre patines en el Club Social San Juan, en categoría sub 12 rama masculina. En Rivadavia el básquet será la atracción, en la sub 14-16 y 18 en el Polideportivo Parque Rivadavia.

El día jueves continúa en Chimbas, el handball tendrá competencia en sub 12 masculino en la Escuela Policía Federal Argentina. Ese mismo día se disputará la cultura en Rivadavia, en el Centro de Convenciones Libertador de América. El fútbol se llevará a cabo en el departamento de Sarmiento tanto en varones como en damas en las categorías sub 12-14-16 y 18, que será en el Polideportivo Sarmiento o en el Camping San Antonio. Por último en Caucete el básquet será la disciplina a competir, las categorías sub 14-16 y 18 masculino, en la Unión Deportiva Caucete.

Para el día viernes Chimbas tendrá handball en sub 12 femenino, en la Escuela Policía Federal Argentina. Por otro lado, en Valle Fértil competirán cinco disciplinas diferentes: cestobol, ciclismo, cultura, básquet y tenis. Estas competencias se desarrollarán en la Escuela Agrotecnica Ejército Argentino, en el Polideportivo Municipal, Salón Cultural Municipal José Núñez y Colegio Superior Fuerza Aérea Argentina, en las categorías sub 12-14-16 y 18 en ambas ramas. Por último el mismo día pero en 25 de Mayo serán las finales de fútbol en sub 12-14-16 y 18 en femenino y masculino, en el Club Sportivo 25 de Mayo.

