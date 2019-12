Un sanjuanino fue campeón en Honduras y con Troglio como DT

El futbolista sanjuanino Matías Garrido gritó campeón este último fin de semana en el Torneo Apertura del fútbol de Honduras. Fue tras la goleada por 4 a 0 de Olimpia, su equipo, ante Marathon. Pedro Troglio, el reconocido DT argentino, también fue protagonista de la consagración del conjunto hondureño.

El habilidoso jugador, quien es oriundo del departamento Chimbas, se formó en las inferiores de Peñarol. También dejó su huella en Sportivo Desamparados, donde es querido y respetado. En los últimos años jugó en la Superliga Argentina junto a Patronato y luego pasó a Sarmiento de Junín, donde jugó hasta junio de 2019.

En este último semestre fue a probó suerte en el fútbol de Honduras y mal no le fue. Junto al ex entrenador de Gimnasia La Plata, no sólo se consagró campeón del torneo nacional sino que además marcó uno de los goles de la victoria y campeonato en la última fecha del pentagonal final.

El festejo fue compartido con su esposa e hijas.