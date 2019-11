Un jugador de River reveló lo que nadie sabe de Gallardo 

Por el éxito en River, Marcelo Gallardo de ha convertido en uno de los mejores directores técnicos del país y, porque no, del mundo.

Pese a su continua exposición en los medios, poco se sabe de la vida privada del Muñeco. Sin embargo, Ignacio Fernández, mediocampista de River, se animó a confesar lo que nadie sabe del DT.

“¿Qué es lo que lo fastidia? Cuando hacés alguna jugada con dudas lo enoja. No quiere que dudemos. Podés errar veinte pases, pero si lo hacés con decisión no te va a recriminar nada. Si te ve dubitativo, lo enoja bastante", señaló en diálogo con No Todo Pasa.

Además, habló de la clave para continuar con motivación para seguir obteniendo logros. "Gallardo te exige en el día a día. Te dice que en este club no te podés relajar porque tenés que ganar algún título sí o sí", remarcó.