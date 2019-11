Scaloni: “En cierto modo, Uruguay es más difícil que Brasil”

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en Tel Aviv, donde este lunes Argentina jugará el segundo y último amistoso de esta fecha FIFA (y del año) ante Uruguay ​en el estadio de Bloomfield a partir de las 16:15.

El entrenador, en primer término, no confirmó cuál será el equipo titular pero sí adelanto que Lionel Messi y Sergio Agüero serán titulares. De igual modo, expresó que aún no sabe "ni jugaremos con tres o con cuatro en el medio", por lo que se entiende que si opta por la primera opción, Lautaro Martínez​ completaría el trío de ataque junto con Leo y el Kun.

Uno de los momentos más destacados de la rueda fue cuando habló de Uruguay. No sólo que lo puso entre los mejores equipos de mundo, sino que instaló un debate interesante.

"En cierto modo, Uruguay es hasta más difícil que Brasil. Será muy difícil", expresó el entrenador de Argentina.

Y fundamentó su respuesta: "La valoración de Uruguay es la máxima. Es de las mejores del mundo, con una mezcla de juventud y experiencia. No ha perdido este año y sabemos de la peligrosidad que tiene. Soy un admirador fiel del fútbol uruguayo: a su entrenador lo admiro y el camino que ellos han iniciado hace unos años es el que nosotros estamos tratando de seguir. Imaginamos un partido difícil, muy duro"

Las mejores frases de Scaloni

*Equipo sin confirmar: "No tengo confirmado el equipo. Vamos a esperar un poquito más porque tenemos achaques de partido con Brasil y estamos muy cercanos a ver cómo terminan de recuperarse algunos. Pero, si bien habrá variantes, no tendremos muchos cambios con respecto a lo que hicimos con Brasil".

*Sin lesionados: "Los futbolistas que aún no sé si voy a poner no tienen molestias. Es sólo cansancio, pero nadie tiene molestias. De hecho, es cansancio propio del partido. Por eso nos tomaremos medio día más para pensar bien el equipo titular. La mayoría de los jugadores saben quiénes van a jugar. Me gustaría sacar un equipo bastante fresco y al 100% desde la condición física, por eso esperaremos".

*Messi, titular: "Messi sí, juega. Agüero también. La idea es ser más o menos lo mismo que contra Brasil. No me atrevo a confirmar muchos más porque recién pasaron 48 horas del partido que jugamos. El que esté bien, me lo va a decir y en base a eso terminaré de delinear el equipo".

*El último amistoso antes de las Eliminatorias: "En cuanto al equipo titular, ya dije que no diferirá mucho. En cuanto a los jugadores que irán teniendo minutos, sí. A mi me gustará ver a algunos jugadores que ante Brasil no tuvieron la chance. Si bien no es el partido ideal para probar porque Uruguay es un rival de primer nivel, decidimos que vamos a tomarnos tomaremos el atrevimiento de probar a alguno de los chicos en un encuentro tan importante como el de este lunes".

*El balance personal: "El balance de mi ciclo es positivo. De cara a lo que viene, creo que sentamos las bases correctas"

*El recibimiento en Tel Aviv: "Siempre somos bien recibidos donde vamos. La Selección tiene admiración en todas partes del mundo"

*El dibujo para jugar contra Uruguay: "Me gustaría decirte el equipo, pero no estoy totalmente convencido de jugar con tres o cuatro en el medio. Y si lo dijera, le estaría dando una pequeña ventaja al Maestro que de esto sabe. Tenemos esas dos variantes en el medio y los jugadores manejan los dos esquemas. Lo importante que es mañana, cuando salgan a la cancha, cada uno sepa lo que tiene que hacer"

*Una gira controversial: "Cuanto más fuerte los rivales, mejor. No tenemos duda. Después, dónde se juegue es secundario. No tuvimos demasiados inconvenientes salvo el día antes de jugar contra Brasil que no pudimos entrenar en el estadio, pero el resto bien. Nos interesa jugar contra grandes selecciones, contra las mejores. Estamos satisfechos con los rivales y no tenemos ningún impedimento"