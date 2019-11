¿Por qué Messi mandó a cerrar la boca la técnico de Brasil? lo explicó Tite

De amistoso tuvo el nombre nomás... El triunfo 1-0 de Argentina ante Brasil en Arabia Saudita de este viernes contó con varios cruces picantes, como si fuera un partido por los puntos. Algunos de ellos fueron netamente del juego, con pierna fuerte. Aunque otros ya cruzaron la línea de cal hacia afuera, como el de Messi con Tite, por ejemplo. Globo Esporte capturó el momento exacto en el cual Leo lo manda a callar al DT de Brasil, quien tras el partido dio detalles de lo que ocasionó ese gesto de la Pulga.

"Sólo me quejé porque se suponía que Messi debía recibir la tarjeta amarilla. El me mandó a callar, luego le dije a él que se callara. Y ahí acabó. No quiero responder eso para no generar situaciones. Si no ponés a un gran árbitro, te costará... Pero es una situación de juego, es algo extraordinario. Argentina anotó. Pero ésa fue una jugada de tarjeta y yo tenía razón en quejarme", remarcó el entrenador que fue muy cuestionado en Brasil luego de la derrota ante la Selección con el gol de Leo.

Los cruces entre Messi y Tite no son nuevos. En la Copa América, cuando Argentina cayó en semifinales por 2 a 0 ante Brasil, Leo se había quejado de los fallos arbitrales, en parte por el no uso del VAR en un penal a Otamendi. Y el técnico le había reclamado a Leo que sea más respetuoso.