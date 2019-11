Los Binacionales se despiden a full: seguilo en vivo

FIXTURE JORNADA 5 – VIERNES 15 de NOVIEMBRE

ATLETISMO – CEF N° 20

9:30 - 400 metros con vallas -Damas

9:30 - Lanzamiento de Disco – Damas

9:30 - Salto en Largo - Varones.

10:50 - 400 metros con vallas – Varones

11:10 - 200 metros planos – Damas

11:20 - 200 metros planos - Varones

11:25 - 5000 metros planos - Damas

11:40 - 5000 metros planos - Varones

11:50 - Relevo 4 x 400 metros - Damas

12:10 - Relevo 4 x 400 metros – Varones

BALONMANO DAMAS – ESTADIO ALDO CANTONI

9:00 – O´Higgins vs Maule (7º y 8º puesto)

11:00 – Córdoba vs Valparaíso (5º y 6º puesto)

15:00 – San Juan vs San Luis (3º y 4º puesto)

17:00 – Metropolitana vs Mendoza (1º y 2º puesto)

BALONMANO VARONES – ESTADIO NORBERTO AMBROSINI

9:00 – San Juan vs Maule (7º y 8º puesto)

11:00 – Córdoba vs O´Higgins (5º y 6º puesto)

15:00 – San Luis vs Valparaíso (3º y 4º puesto)

17:00 – Mendoza vs Metropolitana (1º y 2º puesto)

BÁSQUETBOL DAMAS – CLUB AUSONIA

9:00 hs - San Juan vs O’Higgins (7º y 8º puesto)

11:00 hs - Maule vs Valparaíso (6º y 5º puesto)

15:00 hs - Córdoba vs San Luis (3º y 4º puesto)

17:00 hs - Metropolitana vs Mendoza (Final)

BÁSQUETBOL VARONES - SPORTING CLUB ESTRELLA

9:00 hs - San Luis vs Mendoza (3º y 4º puesto)

11:00 hs - San Juan vs Córdoba (Final)

15:00 hs - Metropolitana vs Maule (7º y 8º puesto)

17:00 hs - O'Higgins vs Valparaíso (6º y 5º puesto)

CICLISMO – CIRCUITO SAN JUAN VILLICUM

14:00 hs Inicio de la Jornada

15:00 hs Gran Fondo Damas 40 kms

16:30 hs Gran Fondo Varones 100 kms

19:00 hs Premiación 2 pruebas y definición CRI Varones

FUTBOL DAMAS – ESTADIO DEL BICENTENARIO

Cancha Principal

9:00 - San Juan vs Mendoza – 3º y 4º puesto

11:00 - Metropolitana vs Córdoba - FINAL

Cancha Auxiliar

9:00 - Valparaíso vs San Luis – 7º y 8º puesto

11:00 - Maule vs O'Higgins - 5º y 6º puesto

HOCKEY SOBRE PATINES – CLUB UVT

5º y 6º puesto

9:00 hs - Valparaíso vs Maule - Damas

11:00 hs - Maule vs Córdoba - Varones

HOCKEY SOBRE PATINES – CLUB ESTUDIANTIL

3º y 4º puesto

9:00 hs Córdoba vs Metropolitana

11:00 hs - Valparaíso vs Mendoza

FINALES

15:00 hs – San Juan vs Mendoza – Damas

17:00 hs – San Juan vs Metropolitana – Varones

NATACIÓN – CLUB AUSONIA

9:00 hs Calentamiento

9:00 hs - Clasificación

 400 mts Combinados Damas

 400 mts Combinados Varones

 100 mts Mariposa Damas

 100 mts Mariposa Varones

 50 mts Espalda Damas

 50 mts Espalda Varones

13:00 hs – Finales

13:00 hs Calentamiento

 400 mts Combinados Damas

 400 mts Combinados Varones

 100 mts Mariposa Damas

 100 mts Mariposa Varones

 50 mts Espalda Damas

 50 mts Espalda Varones

 4 x 100 libre damas

 4 x 100 libre varones

15:00 hs PREMIACIÓN 8 pruebas

TENIS VARONES – CLUB BANCO HISPANO

9:00 hs (Singles) y 15:00 hs (Dobles)

Final

Metropolitana vs Mendoza.

3º y 4º puesto

San Juan vs San Luis

5º y 6º puesto

Valparaíso vs Córdoba

7º y 8º puesto

O'Higgins vs Maule

TENIS DAMAS – SAN JUAN LAWN TENIS CLUB

9:00 hs (Singles) y 15:00 hs (Dobles)

Final

Metropolitana vs Córdoba

3º y 4º puesto

Mendoza vs Valparaiso

5º y 6º puesto

Maule vs San Luis

7º y 8º puesto

O'Higgins vs San Juan

VOLEIBOL – COMPLEJO LA SUPERIORA

3º y 4º Puesto

9:00 hs – San Juan vs Valparaiso – Damas

11:00 hs – Mendoza vs Metropolitana –Varones

FINALES

15:00 hs – Córdoba vs Mendoza - Damas

17:00 hs – San Juan vs Córdoba - Varones

VOLEIBOL – CLUB BANCO HISPANO

7º y 8º Puesto

9:00 hs – San Luis vs Maule – Damas

11:00 hs – O´Higgins vs Valparaiso –Varones

5º y 6º puesto

15:00 hs – O´Higgins vs Metropolitana - Damas

17:00 hs – Maule vs San Luis - Varones