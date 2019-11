Los All Blacks se despidieron con una sonrisa

No fue un partido más. Fue la despedida de leyendas del deporte ovalado. Ante esa premisa los Hombres de Negro entraron a la cancha a disfrutar de un partido que quedará en el recuerdo de muchos.

Ambos equipos jugaron sin presiones por lo que se apreció un partido muy vistoso. La victoria fue para los Kiwis porqué supieron descifrar el sistema defensivo galés. Los europeos poco pudieron hacer ante la supremacía de los oceánicos. Sin embargo, nunca se dieron por vencido poniéndolos en aprietos en más de una oportunidad.

En la primera etapa, Nueva Zelanda golpeó primero a través de Moody. El pilar quebró línea defensiva y cayó con toda su humanidad en ingoal ajeno. Barret decretó el segundo, tras una buena fase de manos que le permitió porner 14-0.

La reacción de los Dragones no se hizo esperar. Un buen trabajo colectivo llevó a Amoos achicar diferencias. Los Hombres de Negro volvieron a marcar brecha a través de Smith, quién vulneró dos veces la línea defensiva. Primero por el centro de la cancha, luego por la puntas para dejar las cosas en 28. Patchell acertó a los palos para dejar el tanteador 28-10.

La segunda mitad no varió, los All Blacks siguieron imponiendo condiciones en el partido al imprimir un juego muy dinámico pasándose la pelota de punta a punta. Fue así como consiguió el quinto del encuentro, cuando Crotty se cortó para ampliar diferencias. La respuesta galesa llegó rápido. Tras varias fases cortas de los forwards, Adams realizó un pick and go para poner el 17-35.

La intensidad del partido bajó debido a los cambios que se produjeron. Sin embargo, Nueva Zelanda tenía preparada una alegría más. Mo’unga atacó el espació marcando el último try de la noche japonesa para decretar el 40-17.

Final del partido. Victoria de Nueva Zelanda, quien se despidió del mundial con una sonrisa. Fin de una era de un seleccionado que supo dominar los últimos 12 años haciendo fácil lo difícil e implementando el abc del rugby.

(Fuente: Cuarto Tiempo)