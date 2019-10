Un ex goleador de San Martín, tendencia en Twitter

El ex delantero y goleador de San Martín, Claudio Spinelli, se convirtió en tendencia en Twitter este martes, pero no precisamente por sus goles. Aparentemente, el rubio jugador no está pasando un buen momento en Gimnasia y Esgrima de La Plata, y a pesar de que su equipo goleó a Newells 4 a 0, recibió las críticas de los usuarios de la red social. Mirá lo que dijeron:

Spinelli ni ganando 4-0 hace una bien, que no concentre más uD83DuDE4FuD83CuDFFD. A Contin dámelo siempre uD83DuDE0DuD83DuDC99 — Manu (@manu_p_alconada) October 30, 2019

Jugador más maricon q Spinelli no se consigue — Agüstín Tørre (@AgustnTorre1) October 30, 2019

Y la paja de Spinelli dios. Todas las que tocó fueron falta. https://t.co/WJtBTOFccg — Lukaa²² (@lukaacge) October 30, 2019

Lo saca para que spinelli tome confianza. Es el 2 delantero el partido ya está resuelto. — Nicolas Agustin Diez (@nicodiez22) October 30, 2019

SPINELLI PECHO FRIO!!! — Lucas Guerrero (@Lucas_gelp22) October 30, 2019

Cuando se le termine el contrato al Burro de Spinelli, va directo a Defensores de Cambaceres........uD83DuDE4FuD83CuDFFDuD83DuDE4FuD83CuDFFDuD83DuDE4FuD83CuDFFDuD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB??? — W a l t e r (@Waltergsala) October 30, 2019

Muy bien gimnasia, hermoso. Pero que MALO que es spinelli por dios — ???s???? s??????? (@agustinasntch) October 30, 2019

Spinelli debe ser el 9 con menos gol de país. Bueno no para, no le quiero quitar mérito a Mateo Retegui que también hace lo suyo y muy bien — MP (@maribornes) October 30, 2019

Spinelli tiene cosas de Caniggia. Un llavero y una figurita del mundial 90. — Lic.Macoco (@LicMacoco) October 30, 2019

Che, díganle a Spinelli que se corra que están jugando al fútbol.. — Carolina (@Carogaravento_) October 29, 2019