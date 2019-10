Renunció Beccacece de Independiente: ¿qué dijo en su última conferencia?

La charla fue breve. Sebastián Beccacece no anduvo con vueltas. El técnico de Independiente les comunicó a Hugo y Pablo Moyano que no continuará en Independiente. Lejos de intentar convencerlo, los directivos del Rojo aceptaron la decisión y este sábado, con una conferencia de prensa tras haber consensuado su salida con los dirigentes, el ex DT explicó las razones de su salida.

"Obviamente (estoy) dolido. Hemos construido una forma. Lo más importante es el valor humano con el grupo, dimos todo. Cuando uno da todo y se vacía, el reproche interno no existe. Después, sí evaluar por qué no alcanzamos la regularidad. Pero son cosas futbolísticas. La manera de conducir, lo hicimos con nobleza, entereza y dignidad. Es importante", sostuvo.

Las palabras del entrenador fueron un alivio para el presidente del club. Los dirigentes, que no habían viajado a Rosario, consideraban que el ciclo estaba agotado. Lo cierto es que no querían echarlo para evitar tener que pagarle lo que le correspondía en función del vínculo firmado, que caducaba el 30 de junio del año que viene. Moyano no tuvo que activar la guillotina: el DT fue muy autocrítico y se marchó porque sintió que ya no tenía fuerzas para revertir la situación.

El semestre aún no terminó para Independiente, pero el equipo ya no tiene objetivos por cumplir. Afuera de la Sudamericana, el Rojo marcha 14° en la Superliga a ocho puntos de los líderes, Boca y Argentinos. Tras la eliminación de la Copa Argentina a manos de Lanús se quedó sin posibilidades de clasificarse a la próxima edición de la Libertadores.

Beccacece nunca pudo encontrale la vuelta al equipo. Cambió nombres y esquemas de forma sistemática, pero no logró darle su impronta al conjunto. Su etapa duró un suspiro: fueron apenas 16 partidos, de los que ganó ocho, empató uno y perdió siete. "Quiero armar un equipo que enamore", contó cuando llegó. No lo consiguió: en lugar de romance, siempre hubo desencanto y frustración. Y eso que se invirtieron 15.000.000 de dólares para incorporar a Alexander Barboza, Lucas Romero, Andrés Roa, Sebastián Palacios y Andrés Chávez.

Ahora, los directivos estarán abocados a la elección del nuevo entrenador. Por lo pronto, Independiente debe visitar a Unión el miércoles, por la Superliga. Ese partido será dirigido por el coordinador general de la inferiores, Fernando Berón, quien ya tuvo dos interinatos en el Rojo.

Las principales frases de Beccacece

"Decidimos de común acuerdo con la dirigencia, no haber logrado los objetivos planteados por los resultados. Agradezco a los futbolistas y dirigentes la posibilidad que nos dieron. No se pudo plasmar en resultados la idea"

"Aplicamos el sentido común con los dirigentes, de no poder alcanzar a través de los resultados planteados estar dónde creemos haber estado, más allá del vínculo y las ganas".

"El equipo cuando pudo acercarse a lo que pretendo, gustó pero no fue de manera continua. Estos espacios exigen regularidad. Por no haber encontrado, más allá del tiempo (...) Pudo haber tenido más fútbol de lo que tiene, pero no lo concretó"

"Las expectativas hay que responderlas en el día a día. Los cambios de fecha en la copa, los lugares, los tiempos que llegaron los refuerzos, los fallos arbitrales. De haber conseguido ese gol legítimo contra Independiente, tal vez estaríamos hablando de una final. Es todo muy fino. Pensar en cosas que no hicimos bien, que seguramente debe haber, me parece es entrar en lo fino. Prefiero aceptar que las cosas se dieron así. Lo transito con naturalidad y entereza. Estoy muy feliz del grupo de trabajo. Me duele no haber podido responder a la expectativa de los hinchas. Sé consciente que el DT llega hasta cierto lugar, pero es el responsable de tomar decisiones. Está bien que así sea. Acepto la situación que nos toca, con grandeza y dolor. El fútbol es como la vida. En el fútbol y en la vida perdí más de lo que gané. Y se aprende mucho más en la derrota y espero trasladarlo al próximo lugar en el que me toque trabajar. De esta situación saldremos favorecidos, con el duelo que corresponda, con la cabeza arriba".

Fuente: Olé