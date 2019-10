¡Atención hinchas de River!: así será la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores

River eliminó a Boca y se metió en la final de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo 23 de noviembre en Santiago de Chile. Ante una definición así, todos los hinchas sueñan con estar presentes, pero habrá lugar para pocos en el Estadio Nacional.

Conmebol realizó una preventa entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, y luego entre el 7 y 14 de septiembre. La venta al público general fue el 16 de septiembre: las 1.100 entradas se agotaron en minutos. Ante esto, solamente restan venderse los destinados a los clubes finalistas (unos 12 mil, aproximadamente) a cambio de US$ 80.

Los sectores que estarán a la venta serán la tribuna Andes, a U$S 150; la tribuna Pacífico, a U$S 250, y las Galerías Norte y Sur, a un valor de U$S 80. Conmebol ya anticipó que entregará la misma cantidad de tickets para cada uno de los clubes que estarán en la final.

Fuente: Infobae