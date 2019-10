De otro planeta: en menos de 24 horas, gritó campeona en dos deportes diferentes

Después de haber jugado el Panamericano de hockey sobre patines que se celebró en la provincia y tras consagrarse campeona con Concepción el último viernes por la noche, Luciana Agudo no le dio lugar al desgaste físico, tomó su bolso y partió rumbo a Mar del Plata, donde la esperaba el Torneo de Selecciones de hockey sobre césped al día siguiente, en el que también se coronó campeona con el combinado sanjuanino y logró el ascenso a la elite del deporte nacional.

Es una máquina. La deportista sanjuanina considerada la mejor jugadora de hockey sobre patines del mundo no para y, así como la rompe sobre ruedas, lo entrega todo cuando juega sobre el césped sintético y es por eso que el sacrificio le paga con copas y medallas.

Casi no llega al partido que se disputaba en La Feliz, donde sus compañeras de la Selección de San Juan aguardaban por el desafío que significaba nada más y nada menos que el ascenso a la Primera División. Sí, así como leen, casi no llega pero el destino y la buena voluntad de sus papás que manejaron en la noche -sin dormir- para que ella pudiera dar el presente el sábado en el partido clave.

Y aunque la cancha se le agrandó, cambió de superficie y ya no tenía que patinar sino correr para controlar la bocha y marcar la diferencia, los partidos que había jugado en el panamericano no importaron y corrió como nunca y el premio después fue mayor.

"Llegó el viernes en la noche y me pregunté '¿qué estoy haciendo?' Porque estaba muerta, el panamericano terminó siendo muy duro y no había descansado nada en los partidos. Intenté descansar lo que más pude en los viajes de San Juan a Mendoza, que me llevaron mis papás en auto. Después en el avión y el colectivo hasta Mar del Plata", cuenta la deportista con un estado físico privilegiado.

A pesar de haber llegado sobre la hora para el partido, se refugió en un espíritu competitivo para rendir y ser útil para su equipo. "Me mentalicé que el juego del sábado era el más importante, así que era el último esfuerzo", sostiene y agrega: "La verdad no sé cómo hago, muchas veces voy regulando según como me sienta, sé hasta dónde me puedo exigir".

Satisfecha por lo conseguido, la integrante de Las Águilas valoró su empeño y el de su familia. "Agradezco a mi cuerpo que se aguanta todo esto y a mis papás que siempre me bancan. Si no fuera por ellos, no hubiera podido hacer lo que hice", señala tras confesar que se sentía un poco mal por lo poco -por no decir nada- que durmieron sus padres para acompañarla.

¿Se pueden llevar dos carreras deportivas a la par? Para 'Luchi', como la conocen en el mundo deportivo, sí se puede y a gran nivel competitivo, donde las exigencias son mayores y lo que hay en juego es de peso. "Y trato de llevarlas como puedo, cómo no me coinciden los partidos casi siempre puedo ir a los dos, pero cuando tengo un campeonato importante con alguno, le aflojo un poco al otro y así voy llevándolo, pero casi siempre tengo como prioridad a patín", detalla.

En su faceta de jugadora de hockey césped, con la camiseta de la 'U'

Las diferencias entre sus pasiones. Además de lo obvio, Agudo -que es crack sobre los patines- asegura que con el hockey césped tiene tiempo y espacio para pensar dentro del campo de juego, lejos de la explosión y la rapidez que impone el patín, es por ello que su función es ser pasadora y ordenar al equipo, mientras que sobre el parqué tiene en su muñeca la definición y también, por qué no, la magia. Con la celeste y blanca de la Selección Argentina de hockey sobre patines

Las dos copas se festejan igual. Para multipremiada atleta, ningún logro es más importante que otro pues lo conseguido es determinante para lo que viene para ambos equipos que compone. "Con uno ganamos un panamericano que nos clasificó a la copa más importante de clubes del mundo y con otro logramos el ascenso a la A que es la máxima categoría a nivel selecciones", destaca.