Así piensa Nazareno Godoy, el DT que busca devolverle la ilusión a Desamparados

Convencido y con ganas. Así es como se lo vio a Víctor Nazareno Godoy (47) en su primera práctica al frente de Sportivo Desamparados, tras la salida de Mauricio Magistretti. El flamante DT se presentó ante los jugadores y después de una breve charla en el medio del campo llevó adelante un entrenamiento en el que hubo trabajo físico y fútbol reducido.

En comunicación con la prensa, dejó varios conceptos interesantes:

Presente Puyutano

"Me encontré con un plantel dolido por la situación, pero predispuesto a cambiar la imagen. Eso para nosotros es importante, te da la pauta que hay colaboración por parte del jugar y que se le puede meter rápidamente la idea que uno pretende. Tengo plena confianza de que vamos a revertir esto. No están lejos los equipos clasificados. Hay un torneo casi entero por delante.Estamos a tiempo de revertir y trabajar".

Sus características de juego

"Me gustan los equipos ofensivos. Me gusta llegar con mucha gente al área. Al profe (Exequiel Avellaneda) le exijo que me los tenga dinámicos y rápidos. Siempre compensando con buena defensa. Me gusta pasar con los laterales. Acá los volantes no tienen características de pasar al ataque, pero vamos a trabajar en ese sentido".

Sus diferencias con Magistretti

"Estuve viendo casi todos los partidos de Sportivo. Me interioricé de la forma de jugar. No hay que hablar de los colegas, pero no jugamos de la misma forma. Tengo otra clase de carácter, soy un tipo especial con mi carácter. Trato de que el jugador lo viva al fútbol como realmente lo vive".

Apuesta a la cantera

Hay nombres importantes. Queda trabajar y mentalizarnos de acuerdo a las ideas. Hablé con el Bichín Sánchez, me parece un jugador dinámico. Con Décimo también. Esta mañana llegué y pregunté qué hay en la liga local. Me gusta mucho darle oportunidades a los chicos. Vamos a ir por eso, por la historia del club. Va a costar. Uno quiere armar un plantel pero no pudimos y ahora le vamos a dar forma.

Cipolletti, a matar o morir

"Este ciclo se encara ganando el partido del jueves (ante Cipolletti). "Es fundamental meterse en la cabeza acá en esta cancha nadie nos roba un punto. No me gustan que me saquen la plata del bolsillo. Yo trabajo por plata, por familia. Si viene Cipolletti y me quiere meter las manos al bolsillo le corto la cabeza".

