Escándalo en Sportivo: el inesperado giro de por qué no jugó “El Mago” Prieto

Silvio Prieto es lo que se dice un ídolo del fútbol. Es el sinónimo del gol en Sportivo Desamparados. Es el “mago” y para la gente futbolera no hay más nada importante que un ídolo. Es la misma sensación que pasaba en cualquier barrio con un pibe que la rompía. Todos querían elegirlo primero porque sabíamos que en cualquier momento podía clavarla en el ángulo; o tirar un caño entre dos jugadores que le iban derecho a la canilla. Con jugadores así no hay opción. En la historia de los picaditos, potreros, calles y recreos en las escuelas a nadie se le hubiera ocurrido dejar jamás en el banco a un jugador de tales características. En mi barrio eso era un pecado, y es lo que muchos hinchas de Desamparados sintieron el pasado domingo cuando vieron que Silvio “El Mago” Prieto no figuraba en el sistema COMET que contiene los datos de los jugadores que juegan en el Federal A.

Incluso habiendo ganado un partidazo por 3 a 1, dando vuelta un resultado como local, muchos hinchas dejaron en claro su disgusto contra la dirigencia de Sportivo. En las redes circularon mensajes que versaban lo siguiente: “No juega con la llama de la pasión porque se están quemando, Silvio juega, él o ustedes (ni DT ni dirigentes)” decían los panfletos que abrían estado en la cancha, pero que la dirigencia niega rotundamente.

Silvio "el mago" Prieto.

El serpentario era una caldera, incluso el pasado lunes el presidente del club Juan Valiente intentó poner paños fríos a la situación y dijo que el error fue de la Liga Sanjuanina de Fútbol. No solo con “El Mago” sino también con Matías Molina y Santiago Ceballos que tampoco aparecieron en la lista de buena fe del Federal A. ¿Pero que pasó en el fondo?

“La responsabilidad no es mía ni del club, yo responsabilizo a la Liga Sanjuanina de Fútbol por no haber realizado las acciones que le competían netamente a ellos” dijo Juan Valiente presidente de Desamparados a Tiempo de San Juan. Y detalló que el problema fue “que nosotros podemos generar la lista de buena fe, cargar a los jugadores para que aparezcan en la liga, pero después la liga verifica todos los datos y a su vez tenemos que adjuntar toda la documentación que nos pidan, eso fue lo que la liga no hizo, la liga no verificó a los jugadores. Yo obviamente manifesté la problemática, y ellos dijeron que lo iban a solucionar, pero nunca lo hicieron” sostuvo.

Y agregó que “por eso me enoje con el secretario de la Liga y el presidente, porque los jugadores no fueron verificados. Yo confié en lo que me dijeron, pero después había cambiado su condición de entrado por terminado. El sistema toma todo lo que este verificado sino directamente no te lo toma” afirmó sobre porque Prieto, Ceballos y Molina no aparecieron en la lista en el partido contra Circulo Deportivo.

La Liga Sanjuanina aceptó el error, y fue que este martes publicaron un comunicado de prensa dando su respuesta ante lo sucedido. En resumen, dice que la liga quiere deslindar de toda responsabilidad a la dirigencia de Sportivo en la habilitación de los jugadores envueltos en la polémica y acusa como causa del problema un desfasaje de tiempo en el sistema informático lo que provoco que el ídolo y sus compañeros no jugaran el pasado domingo.

Comunicado oficial de la Liga.

Por otra parte, y en relación a los rumores que existen entre una relación tensa entre el cuerpo técnico y la dirigencia del club con Prieto, Juan Valiente dijo que “Prieto está en desamparados porque lo trae Juan Valiente, es un capricho mío. Por eso problemas con Silvio yo no tengo, ni yo ni el técnico tenemos algo contra él. No hay ningún problema por parte de la dirigencia ni por el cuerpo técnico” finalizó.

En tanto que Silvio Prieto no atendió el teléfono para dar sus razones de los rumores que circulan en el club.