Quiénes son y qué pretenden los vecinos jachalleros que se reunieron en busca de trabajo

“Yo siempre me dediqué a la albañilería, he trabajado en limpieza para una empresa minera y, también, como perforista; pero ahora no tengo nada estable. Viendo que somos muchos los que estamos pasando por esto, decidí ver si nos podíamos unir para ir a pedirle una solución al intendente. Él está para eso, para darnos soluciones”, reveló Abalo a Tiempo de San Juan.

El hombre aseguró que el grupo es súper heterogéneo, hay hombres y mujeres, chicos jóvenes sin experiencia y adultos que están cerca de jubilaciones, y personas capacitadas en distintos rubros.

Y, si bien Abalo aseguró que la mayoría de las personas que forman parte del grupo están sin trabajo estable desde hace mucho tiempo, ahora la situación se hizo más difícil. “Esto de la falta de trabajo no es un problema de ahora. La mayoría de nosotros viene haciendo changas desde hace mucho. Lo que pasa es que ahora, con la crisis, se hace mucho más difícil vivir así”, confió el hombre.

Al tiempo que agregó: “Con la minería hay muchas empresas que vienen de afuera a trabajar acá y, en vez de tomar gente del pueblo, traen personas de afuera. Esto tiene que cambiar”.

Bajo estas consignas, algunos miembros del grupo se reunieron el pasado viernes en la plaza principal del departamento y, después del movimiento que generaron, fueron recibidos este lunes en el municipio este lunes por la mañana. Allí, después de plantear sus problemas, lograron mantener una charla con el intendente Matías Espejo.

“Recién salimos de hablar con el Secretario del Intendente y justo pudimos encontrarnos con Espejo cuando estaba llegando al municipio. Lo que nos propuso es que creemos una cooperativa y nos hagamos monotributo para poder trabajar y facturar al municipio”, explicó Abalo sobre la charla.

En tanto que agregó, “de ese modo podríamos hacer muchas tareas. Por ejemplo, ahora se está haciendo nichos en el cementerio municipal, podríamos trabajar ahí; además se está reparando las plazoletas, también sería una oportunidad. Y nosotros estamos de acuerdo, lo único que queremos es tener trabajo para asegurar el plato de comida para nuestras familias, así que, cualquier tipo de tarea que tengamos que hacer nos viene bien”.

En ese contexto, el jachallero afirmó que el grupo se reunirá nuevamente el miércoles para analizar la propuesta y la forma de seguir y que también aprovecharán para presentarse a hablar con los concejales. “Ellos también nos pueden ayudar, también están en ese lugar para buscar soluciones a nuestros problemas. Nosotros somos muchos, pero tenemos que ver qué se puede hacer”.