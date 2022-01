Otra baja por Covid: Calingasta suspendió la Fiesta del Ajo 2022

Si bien era una posibilidad, desde el municipio calingastino esperaban que la situación sanitaria mejorara para poder realizar la tradicional Fiesta del Ajo, que se realiza durante el mes de enero. Ante la tercera ola por coronavirus, autoridades municipales tomaron la decisión de suspender el evento.

La Fiesta Provincial del Ajo, estaba prevista para el 21 y 22 de enero, según informó días atrás el secretario de Turismo del departamento, Ebert Tapia. “Teniendo presente el avance que la pandemia va presentando y las recomendaciones en relación a los eventos masivos priorizamos la situación sanitaria de nuestro departamento de Calingasta”, detalla el comunicado que emitieron desde el municipio comunicando la suspensión.

Si bien ya estaba definida la grilla de artistas, no lo comunicaban debido a la escalada de casos. Con relación a las fiestas programadas para febrero, como son la Fiesta de los Enamorados y el Carnaval, por el momento no hay comunicación oficial al respecto, pero desde el municipio detallaron que esperaran el avance de la tercera ola y la situación sanitaria del momento para definir si se realizan o no.