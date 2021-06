Es madre soltera, tiene cáncer y pudo conseguir trabajo gracias al programa de "Entrenamiento para el Trabajo"

Trinidad Favaro tiene 23 años y hace dos meses conocimos su historia de lucha y superación. Es que "Trini", como la conocen sus amigos, recibió una terrible noticia: tiene cáncer de cuello de útero. La joven, trabajaba como moza y, por reducción de personal, se quedó sin laburo en el peor momento de su vida.

Con ese trabajo, "Trini" mantenía a sus dos hijos de 8 y 2 años. "Fue después de los controles que me realice que detectaron que estaba creciendo un nuevo tumor en donde solía estar el útero. Ahí me recetaron vacunas contra el HPV (Virus del Papiloma Humano) que son muy costosas para que el virus no avanzara tan rápido. También me quedé sin mi trabajo como moza en un restaurant. En ese caso fue por una reducción de personal que los dueños tuvieron que hacer por la pandemia, y me terminaron sacando a mi porque era una de las más nuevas", contó la joven en esa oportunidad.

Sin embargo, la historia tuvo un giro y llegó una buena noticia para "Trini", gracias al programa de Entrenamiento para el Trabajo de la Municipalidad de la Capital.

El programa brinda beneficios para empresas y trabajadores, ayudando a las empresas a incorporar aprendices que deseen entrenarse. A su vez, las personas que buscan un empleo pueden anotarse, capacitarse y trabajar 4 horas diarias, recibiendo una ayuda económica de 10 mil pesos. Al finalizar la capacitación, las empresas pueden contratar al aprendiz o no.

Este fue el caso de "Trini" que gracias a este programa pudo entrar a trabajar a "Donovan" en el Patio de Comidas del Súper Vea.

Hasta el momento, el Entrenamiento para el Trabajo ha capacitado a 457 jóvenes en lo que va del 2021 y 869 desde que comenzó la gestión de Emilio Baistrocchi.

Del total de aprendices, 96 pudieron que4dar efectivos en las empresas donde se capacitaron.