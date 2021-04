Un merendero de La Chimbera necesita tu ayuda: más de 60 personas se acercan por un plato de comida

Hace casi 6 meses que, en medio de la pandemia y frente a la necesidad de un plato de comida, una mujer decidió brindar su precaria vivienda para un merendero comedor.

Es así que nació el "Merendero de los Ángeles", ubicado sobre Calle 22, en la localidad de La Chimbera, 25 de Mayo. En una zona de poca señal de teléfono, alejada, actualmente más de 60 personas se acercan por un plato de comida, según explicó a Tiempo de San Juan Silvia Herrera, a cargo.

El comedor funciona dos veces por semana. "Se acercan personas que no tienen trabajo, madres que buscan alimento para sus hijos, abuelos. A quienes no pueden llegar nosotros les dejamos las cosas en su vivienda, como por ejemplo a chicos con discapacidad. No hay otro merendero por la zona. Nos faltan muchas cosas como para atenderlos mejor", dijo Silvia.

"Nos prestan un tacho grande para hacer las comidas; entre las 9 personas que trabajamos ahí buscamos la leña. Por el tema de la pandemia 4 hacemos merendero un día, y los 5 restantes hacen comedor el otro día. La gente llega, retira el alimento y se va a su hogar. Pero tenemos problemas con los alimentos porque no contamos con heladera o freezer", expresó Silvia.

Los productos que usan para brindarles desde un plato de comida, tortitas o una taza de leche a los veinticinqueños sale de lo que estas mismas personas sacan de su bolsillo, de madres cuando cobran su salario; y también reciben ayuda de comercios. "Todavía existe gente buena, pudimos conseguir algunos supermercados de la zona de Santa Rosa que nos ayudan dos o tres veces por semana... algunos para la comida, otros para la leche", comentó Silvia.

Además la mujer explicó que el merendero en un principio funcionaba tres veces por semana, pero "se complicó porque a veces no consigo leche para darles y tuvimos que quitar un día de asistencia".

Es por eso que piden alimentos no perecederos, ropa y calzado sobre todo porque los días empezaron a estar más fríos y hay chicos que carecen de abrigo; y artículos de higiene.

Para poder ayudarlos, podés comunicarte al número 264- 6306370 (Silvia). Las imágenes fueron compartidas en grupos de Facebook donde los sanjuaninos pedían ayuda para este lugar.