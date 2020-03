Rivadavia cancela eventos y le dará licencia a algunos de sus trabajadores

El municipio de Rivadavia anunció este viernes nuevas medidas para prevenir y contener el coronavirus. Además de suspender eventos y reuniones, el municipio decidió cambiar los horarios y formas de trabajo de algunos de sus empleados.

La primera medida que anunció Fabián Martín es suspender todas las reuniones "con más de 20 personas en lugares abiertos y con más de 10 en lugares cerrados". Esto incluye actos y otros eventos.

Además, los trabajadores municipales que tengan más de 65 años, patologías respiratorias crónicas o sean inmuno deprimidos no tendrán una licencia especial de 30 días en la que no asistirán a su lugar de trabajo. Además, Rivadavia quiere reducir la aglomeración de personas en sus oficinas y reorganizarán turnos y metodologías de trabajo para que no haya más de 5 personas en cada espacio.

Reforzar guardias y hacer convocatorias en horarios diferentes será la manera en la que el municipio intentará reducir también la cantidad de público en cada una de sus oficinas. Además en cada espacio habrá alcohol en gel y jabón para que la higiene de manos esté a la orden del día.