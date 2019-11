Ailin Ibazeta : la iglesiana que se consagró Embajadora Departamental del Sol

La Fiesta Nacional del Sol 2020 tiene su cuarta representante departamental. Se llama Ailin Ibazeta y será una de las 19 candidatas que competirán por el título de Embajadora Nacional del Sol en febrero próximo.

Con 14 votos, la iglesiana de 26 años fue la más joven de las cinco candidatas que se presentaron anoche en el Polideportivo Municipal de Rodeo, mientras que Carina Maldonado de 46 años obtuvo 6 votos y se quedó con el puesto de Embajadora II de ese departamento.

“Me presenté por la temática que se implementó para esta nueva edición. Me motivó muchísimo porque puedo dar a conocer lo que soy. Me pareció una buena oportunidad para devolverle un poquito de todo lo que me dio mi departamento”, comentó la estudiante de Ingeniería Biomédica, quien actualmente realiza la tesis de esa carrera.