Conocé a Micaela, la nueva embajadora de 25 de Mayo para la FNS

La noche de ayer 25 de Mayo vivió una fiesta. En la plaza departamental cientos de vecinos se reunieron para vivir un momento único de cara a la FNS 2020, la elección de la Embajadora y la Revelación Musical.

Micaela Illanes de 20 años fue elegida por el jurado como Embajadora de 25 de Mayo. En su presentación, Micaela contó que es estudiante de Letras y es de profesora de Inglés. En el escenario, la embajadora interpretó una canción en lengua de señas y además fue haciendo parte de su relato en inglés y luego lo traducía.

"Para mi esto fue una experiencia hermosa. Tuve la oportunidad de presentarme el año pasado, pero no se dio. Y a raíz de esta nueva modalidad de Embajadora me presente de nuevo porque la mujer se ve desde otra perspectiva, desde otro rol. No solo se observa la belleza exterior, sino algo mucho más importante, nuestras capacidades en lo intelectual, nuestra personalidad, como somos en el día a día. La verdad este es mi mejor momento y no me voy a rendir" dijo emocionada Micaela.

Además, la embajadora se comprometió con todo su pueblo y aseguró "voy a dejar lo mejor de mi para representarlos a ellos y a nuestra cultura como veinticinqueños".

En alusión a Evolución, que es la temática de la FNS 2020 Micaela dijo "lo que me hizo evolucionar como persona fueron los valores que me transmitió e inculcó mi mamá desde niña, y esos valores ya son parte de mi identidad como persona. Además, pasé circunstancias difíciles en mi vida pero le saqué lo positivo y me dio fortaleza para seguir adelante y para afrontar lo que la vida me ponga en el camino".

Anoche también se seleccionó a la Revelación Musical que representará a 25 de Mayo en los escenarios de la FNS2020, en este caso, fue elegida por el jurado, Nélida Vargas intérprete de música melódica. Como primer suplente quedó Matías Mariño, también cantante de música melódica y como segundo suplente, Agustina Quiroga.