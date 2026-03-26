Este es el cronograma del tradicional ascenso a las Sierras Azules en Zonda

La fe y la tradición volverán a encontrarse en el departamento Zonda con una nueva edición de la peregrinación a las Sierras Azules, una de las celebraciones más convocantes de Semana Santa en San Juan.
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La subida se realizará entre el sábado por la noche y el domingo de Pascua. Habrá misas al pie del cerro y en la cima, con participación de fieles de toda la provincia.
La fe y la tradición volverán a encontrarse en el departamento Zonda con una nueva edición de la peregrinación a las Sierras Azules, una de las celebraciones más convocantes de Semana Santa en San Juan.
El párroco Martín Retta confirmó el cronograma de actividades, que se desarrollará entre la noche del Sábado Santo y la mañana del Domingo de Pascua, con celebraciones religiosas y el tradicional ascenso de los peregrinos.
El punto de concentración será en Villa Basilio Nievas, al pie de las sierras, desde donde partirán los fieles. Según lo previsto, el sábado a las 22 se celebrará la misa inicial en la base del cerro, dando comienzo a la vigilia.
Durante la madrugada se iniciará el ascenso hacia la cima de las Sierras Azules, en un recorrido que combina manifestaciones de fe con expresiones culturales y acompañamiento musical, en un ambiente que año a año convoca a cientos de personas.
Finalmente, cerca de las 7 del domingo, se celebrará la misa de Pascua en la cima, uno de los momentos más significativos de la peregrinación.
Desde la organización recomendaron a los asistentes realizar la subida con precaución, debido al estado del sendero tras las lluvias recientes, y tomar las medidas necesarias para garantizar una experiencia segura.