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Semana Santa

Este es el cronograma del tradicional ascenso a las Sierras Azules en Zonda

La subida se realizará entre el sábado por la noche y el domingo de Pascua. Habrá misas al pie del cerro y en la cima, con participación de fieles de toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ascenso a las Sierras Azules

La fe y la tradición volverán a encontrarse en el departamento Zonda con una nueva edición de la peregrinación a las Sierras Azules, una de las celebraciones más convocantes de Semana Santa en San Juan.

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El párroco Martín Retta confirmó el cronograma de actividades, que se desarrollará entre la noche del Sábado Santo y la mañana del Domingo de Pascua, con celebraciones religiosas y el tradicional ascenso de los peregrinos.

El punto de concentración será en Villa Basilio Nievas, al pie de las sierras, desde donde partirán los fieles. Según lo previsto, el sábado a las 22 se celebrará la misa inicial en la base del cerro, dando comienzo a la vigilia.

Durante la madrugada se iniciará el ascenso hacia la cima de las Sierras Azules, en un recorrido que combina manifestaciones de fe con expresiones culturales y acompañamiento musical, en un ambiente que año a año convoca a cientos de personas.

Finalmente, cerca de las 7 del domingo, se celebrará la misa de Pascua en la cima, uno de los momentos más significativos de la peregrinación.

Desde la organización recomendaron a los asistentes realizar la subida con precaución, debido al estado del sendero tras las lluvias recientes, y tomar las medidas necesarias para garantizar una experiencia segura.

Embed - Municipalidad de Zonda on Instagram: "La fe vuelve a reunirnos en una de las tradiciones más profundas de nuestro departamento. El párroco Martín Retta, de la Parroquia de Zonda, confirmó el cronograma para la tradicional subida a las Sierras Azules en esta Semana Santa. Punto de concentración: Pie de las Sierras Azules, en Villa Basilio Nievas, desde donde partirán los peregrinos. Cronograma: Sábado Santo – 22:00 hs Celebración de la misa al pie del cerro Madrugada Inicio del ascenso hacia la cima, con acompañamiento musical y expresiones culturales Domingo de Pascua – 07:00 hs (aprox.) celebración de misa de pascuas Misa en la cima de las Sierras Azules Se recomienda subir con precaución debido al estado del sendero tras las lluvias recientes. #SemanaSanta #SierrasAzules #Zonda #Fe #Peregrinación SanJuan"
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