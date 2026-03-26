Este es el cronograma del tradicional ascenso a las Sierras Azules en Zonda

La fe y la tradición volverán a encontrarse en el departamento Zonda con una nueva edición de la peregrinación a las Sierras Azules , una de las celebraciones más convocantes de Semana Santa en San Juan.

El párroco Martín Retta confirmó el cronograma de actividades, que se desarrollará entre la noche del Sábado Santo y la mañana del Domingo de Pascua, con celebraciones religiosas y el tradicional ascenso de los peregrinos.

El punto de concentración será en Villa Basilio Nievas, al pie de las sierras, desde donde partirán los fieles. Según lo previsto, el sábado a las 22 se celebrará la misa inicial en la base del cerro, dando comienzo a la vigilia.

Durante la madrugada se iniciará el ascenso hacia la cima de las Sierras Azules, en un recorrido que combina manifestaciones de fe con expresiones culturales y acompañamiento musical, en un ambiente que año a año convoca a cientos de personas.

Finalmente, cerca de las 7 del domingo, se celebrará la misa de Pascua en la cima, uno de los momentos más significativos de la peregrinación.

Desde la organización recomendaron a los asistentes realizar la subida con precaución, debido al estado del sendero tras las lluvias recientes, y tomar las medidas necesarias para garantizar una experiencia segura.