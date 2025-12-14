Chile vota en una segunda vuelta marcada por la polarización y un posible giro político

Más de 15,7 millones de chilenos están habilitados para votar este domingo en una elección que aparece como una de las más divisivas de los últimos años . El balotaje enfrenta dos modelos políticos opuestos: la continuidad del proyecto de izquierda encabezado por Jeannette Jara , candidata del oficialismo, y la propuesta conservadora de José Antonio Kast , quien llega al tramo final con una ventaja significativa en las encuestas.

Tiempo en Chile Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas

Tiempo en Chile Cómo vive Coquimbo las elecciones, entre la tradición de votar a la izquierda y el impacto en San Juan

El país se prepara así para una jornada electoral clave, en la que se pondrán en juego no solo nombres, sino el rumbo político, económico y social de Chile para los próximos cuatro años. Mientras Jara propone profundizar las políticas sociales impulsadas por el gobierno de Gabriel Boric, Kast promete un cambio de orientación con énfasis en la seguridad, el orden público y el control migratorio , además de posturas firmes en materia de soberanía y política exterior.

La definición se da en un contexto de alta polarización, con sondeos que muestran una ventaja amplia para el candidato del Partido Republicano. Según una encuesta del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, Kast reúne el 61% de la intención de voto, frente al 39% de Jara.

El resultado de la primera vuelta y el nuevo escenario político

En la primera vuelta, celebrada el 16 de noviembre, Jeannette Jara se ubicó en el primer lugar con 3.483.490 votos (26,85%), superando por casi tres puntos a José Antonio Kast, que obtuvo 3.104.458 sufragios (23,93%). Sin embargo, esa diferencia inicial no parece suficiente para sostenerse en el balotaje.

La clave está en el reparto de los votos de los otros candidatos que lograron porcentajes de dos dígitos: Franco Parisi (18,23%), Johannes Kaiser (13,12%) y Evelyn Matthei (10,02%). Las coincidencias programáticas de estos espacios, especialmente en materia de economía y seguridad, inclinan a gran parte de ese electorado hacia Kast, lo que explica el escenario que anticipan las encuestas.

Quiénes son los candidatos que definen el futuro de Chile

Jeannette Jara (51 años) es abogada, dirigente del Partido Comunista y fue ministra de Trabajo y Previsión Social durante la gestión de Boric. Su propuesta apunta a subir el salario mínimo, fortalecer los derechos laborales, ampliar la participación del Estado en sectores estratégicos como el litio y avanzar en una agenda de ampliación de derechos, que incluye el aborto legal hasta las 14 semanas.

José Antonio Kast (59 años), abogado y fundador del Partido Republicano, busca revancha tras perder el balotaje de 2021 frente a Boric. Su discurso está centrado en el orden, la seguridad y los valores tradicionales, con posiciones conservadoras en temas como aborto y matrimonio igualitario. Su figura vuelve a estar atravesada por controversias ligadas a su historia familiar y su postura crítica sobre cuestiones de soberanía territorial, que generan debate tanto dentro como fuera del país.

El resultado de esta segunda vuelta es seguido con atención en América Latina, ya que se inscribe en la disputa regional entre proyectos progresistas y conservadores. A esto se suma el regreso del voto obligatorio, que introduce un factor adicional de incertidumbre, al movilizar a sectores que se ausentaron en la primera ronda.

Este domingo, Chile no solo elegirá a su próximo presidente, sino que definirá cómo enfrentar desafíos urgentes como la seguridad pública, la cohesión social y el crecimiento económico, en un escenario que promete tener impacto más allá de sus fronteras.