Un histórico dirigente sanjuanino dice que deja el cargo porque ganó Milei

El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos; afirmó que por el triunfo del libertario Javier Milei ha decidido que no continuará dirigiendo los destinos de la entidad. La AVI va a realizar elecciones próximamente y aunque podría presentarse, no lo hará para concentrar sus esfuerzos en “cuidar”, que su empresa no naufrague ante la aplicación de políticas liberales del nuevo gobierno.