martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dicusión

Tiempo Debate: la Ley de Glaciares, bajo la lupa de dos especialistas sanjuaninos

En plena discusión por la reforma de la Ley de Glaciares, Tiempo de San Juan reunió a dos especialistas para analizar los cambios propuestos y su impacto en una provincia clave para la minería argentina, que concentra más de 36 proyectos en desarrollo y algunos de los principales emprendimientos de cobre del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-30 at 1.55.59 PM

De cara al tratamiento de una multiplicidad de temas durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, la posible reforma de la Ley de Glaciares aparece como uno de los debates más sensibles para San Juan. En ese contexto, Tiempo de San Juan organizó un debate para poner en común los puntos más polémicos de la iniciativa y analizar su impacto en la provincia.

Lee además
Difundieron partes actualizados sobre la transitabilidad de rutas nacionales y provinciales, con pedidos de extrema precaución en sectores afectados por socavones, badenes y material de arrastre.
Importante

En medio del tiempo inestable, cuál es el estado de las rutas en San Juan este martes
Peter Lanzani fue internado de urgencia y hay preocupación por su salud.
Preocupación

Internaron de urgencia a Peter Lanzani: qué se sabe sobre su salud

La discusión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que San Juan lidera la actividad minera en Argentina, con una extensa cartera de proyectos en distintas etapas de avance. Hacia comienzos de 2026, la provincia cuenta con más de 36 proyectos en fase de exploración avanzada y desarrollo, y concentra gran parte de los principales emprendimientos cupríferos del país, entre los que se destacan Josemaría, Los Azules, El Pachón, Altar y Filo del Sol. Este escenario ubica a la provincia en el centro del debate entre desarrollo productivo y protección ambiental.

La propuesta de modificación de la ley impulsa cambios centrales en el esquema actual de protección. Entre ellos, se destaca la posibilidad de autorizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares, hasta ahora alcanzadas por restricciones, mediante evaluaciones de impacto ambiental a cargo de las provincias. A su vez, plantea otorgar mayor poder a las autoridades provinciales, transfiriendo la definición de qué glaciares deben ser protegidos, una función que hoy recae en el IANIGLA. Mientras sus defensores aseguran que el objetivo es brindar seguridad jurídica y potenciar el desarrollo, los sectores críticos advierten sobre posibles daños irreversibles al sistema hídrico.

Para analizar estos ejes, participaron del debate Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, responsable de los estudios de glaciares en la provincia e integrante del Grupo Sarmiento; y Raúl Orduña, abogado y referente de la Asamblea Agüita Pura para San Juan.

Durante el intercambio, Pastore expuso una mirada técnica y científica, centrada en la necesidad de precisar criterios de protección, discutir el rol del ambiente periglaciar y actualizar los inventarios de glaciares, remarcando además que San Juan cuenta con capacidad institucional y experiencia para asumir mayores responsabilidades como autoridad de aplicación.

Por su parte, Orduña defendió la plena vigencia de la ley actual y cuestionó cualquier intento de reforma que, a su entender, implique una flexibilización de los controles ambientales. Desde una perspectiva jurídica y ambiental, alertó sobre los riesgos que podría generar la habilitación de actividades extractivas en zonas sensibles para el abastecimiento de agua.

Video del debate

Embed - Debate Ley de Glaciares: dos especialistas debatieron sobre la ley clave para San Juan

Temas
Seguí leyendo

Martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en San Juan

Las dos versiones enfrentadas que circulan sobre la descarga eléctrica a la exboxeadora Cecilia Román

Concurso para los que son de buen comer: la competencia que puso a prueba el estómago de los sanjuaninos

Corte total en la Ruta 141: el tramo Bermejo-Marayes estará intransitable por lo menos hasta el martes

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua

La educación a distancia redefine el futuro profesional

Nuevo parte de rutas en San Juan: no se puede transitar en la RN 141

Lunes con 34 grados de máxima en San Juan y, ¿siguen las lluvias?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Peter Lanzani fue internado de urgencia y hay preocupación por su salud.
Preocupación

Internaron de urgencia a Peter Lanzani: qué se sabe sobre su salud

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Te Puede Interesar

Por los números del turismo, Guido Romero cruzó picante a Chica: Llama la atención que hable luego de que rechazáramos un evento millonario que nos ofreció
Declaraciones

Por los números del turismo, Guido Romero cruzó picante a Chica: "Llama la atención que hable luego de que rechazáramos un evento millonario que nos ofreció"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jose Luis Manzano (izq) y Mauricio Badaloni: grieta entre empresarios con negocios en San Juan por la licitación del gasoducto Vaca Muerta. 
Licitación de Vaca Muerta

Dos empresarios mendocinos con peso en San Juan, divididos por los caños de Techint

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió respuestas concretas para la gente
Casa de Gobierno

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió "respuestas concretas" para la gente