¿Tenés dudas? Estas son las respuestas a las consultas sobre el boleto escolar y el docente en San Juan

A continuación, las respuestas a las preguntas más relevantes:

1) Los niños de jardín, ¿también pagan pasaje, o solamente de primaria?

Si es mayor de 4 años sí debe abonar el boleto escolar. Debieron anotarse para obtener el beneficio.

2) Me anoté, pero no me llegó ningún mail, ¿por qué?

No se han enviado aún los mails. Para evitar confusiones nosotros comunicaremos cuándo se enviarán los mails de confirmación.

3) ¿Continúan pidiendo la credencial?

Los choferes de colectivos seguirán pidiendo la credencial hasta que se habilite el boleto solicitado en tarjeta SUBE. Se están chequeando los datos de los inscriptos que son estudiantes y docentes.

Se ha decidido prorrogar el uso de la credencial hasta el 31 de agosto para poder realizar el cruce de información de forma adecuada.

4) ¿Los pasajes con Boleto Escolar son gratis?

Los pasajes no son gratis. Al poseer el boleto escolar vas a poder pagar el pasaje diferenciado sin necesidad de credencial de 5 de la mañana a 00 horas.

5) ¿Aún no se activa el Boleto Escolar?

El boleto escolar todavía no se implementa porque no se ha completado el cruce con la base de datos por el corrimiento de los plazos para que la gente se registre.

6) Para los Boletos Escolar y Docente, ¿es necesario renovar las credenciales?

No hace falta renovar la credencial, las empresas ya están avisadas de que deben aceptarlas. El sistema tradicional de credencial sigue en funcionamiento hasta nuevo aviso.

7) ¿Qué va a pasar con los estudiantes universitarios?

En el caso de los alumnos universitarios se verificará con autoridades de la universidad que los inscriptos tengan el estado de alumnos regulares.

Acerca del Boleto Escolar y Docente Sanjuanino

Cabe recordar que, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Provincia de San Juan, por medio del Sistema Único de Boleto Electrónico, implementará el Boleto Escolar y Docente en la Tarjeta SUBE de cada usuario, con el fin de garantizar el acceso a una educación de calidad y consolidar mayores posibilidades de adquisición al boleto diferenciado para todos los sanjuaninos. El proceso de verificación de datos está en su última etapa.