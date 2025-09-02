Septiembre llega con buenas noticias para 3 signos del horóscopo chino

Con la llegada de septiembre, el horóscopo chino vuelve a ser una fuente de guía y expectativa para gran cantidad de personas. En el marco del año de la Serpiente de Madera, este mes se perfila como especialmente positivo para tres signos que, según las predicciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, recibirán señales de avance, reconocimiento y transformación.

El sistema astrológico oriental, basado en un ciclo de doce animales que marcan rasgos de personalidad y destino, continúa ganando adeptos en todo el mundo. Y este mes, quienes pertenecen a los signos del Dragón, la Serpiente y la Rata podrían experimentar un verdadero giro positivo en sus vidas.

Signo del Dragón: tiempo de brillar

Los nacidos bajo el signo del Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) vivirán un septiembre cargado de reconocimiento y logros. En el ámbito profesional, es probable que se concreten acuerdos importantes o se abran puertas que estaban cerradas. También será un momento propicio para avanzar en proyectos personales que venían postergados. Según Squirru, el Dragón sentirá que el esfuerzo de los últimos tiempos finalmente empieza a dar sus frutos.

Signo de la Serpiente: claridad para tomar decisiones

Para la Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025), símbolo de inteligencia y estrategia, este mes traerá una claridad mental inusual. Las decisiones que se tomen ahora podrían marcar un antes y un después, tanto en lo laboral como en lo personal. “Es un mes bisagra, en el que se terminarán viejos ciclos y se abrirán otros más prósperos”, adelantó la astróloga. Incluso en el plano afectivo puede surgir una propuesta inesperada que transforme su panorama emocional.

Signo de la Rata: cambios positivos en el horizonte

Quienes pertenecen al signo de la Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) tendrán ante sí un mes de grandes oportunidades. La clave estará en su capacidad de adaptación y en no resistirse a lo nuevo. Las transformaciones pueden venir por el lado laboral, académico o incluso en la vida cotidiana, con posibilidades de emprender un cambio de rumbo que traerá beneficios a largo plazo.

Tres signos y un mes para avanzar

Ludovica Squirru, autora de la guía anual más consultada del horóscopo chino en la región, sostiene que septiembre será un mes de “cosecha” para estos tres signos, en el que los esfuerzos pasados comenzarán a verse recompensados. “Es un momento clave para quienes sepan leer las señales y animarse a cambiar”, aseguró.

Con el aire renovador que trae el noveno mes del año, Dragón, Serpiente y Rata tienen la oportunidad de dejar atrás lo que ya no les sirve y abrirse a una etapa más fértil, creativa y alineada con su propósito.