Pasó la primera semana de Tévez y Giménez sería uno de sus preferidos en el once

Carlos Téves debutará en el banco de Independiente el próximo domingo desde las 19hs en el Libertadores de América 'Ricardo Enrique Bochini' ante Vélez por la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional. El objetivo del ex entrenador de Rosario Central no será para nada sencillo: tendrá trece jornadas para levantar un plantel carente de confianza, ganarse a los descontentos hinchas y evitar la lucha por el descenso. "Conmigo va a jugar el que se tire de cabeza", fue una de las frases más destacadas de la conferencia de prensa de un técnico que pondrá la intensidad como bandera de la recuperación. Por este motivo, todos deberán ganarse su lugar a base de esfuerzo y sacrificio. El sanjuanino Matías Giménez sería uno de los preferidos en el once para empezar a resurgir.