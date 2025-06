Misterio en Albardón por la desaparición de un anciano: el dolor de su familia y una búsqueda sin precedente

Lamentable Albardón: Juan de Dios Valdez no aparece hace una semana y su familia está desesperada

En los últimos días se registró un despliegue inusual por los alrededores de Campo Afuera , de donde es oriundo el hombre desaparecido, no sólo por la cantidad de efectivos que participaron, sino por la colaboración de los vecinos que utilizaron una novedosa app para colaborar. Según explicó el comisario de la Seccional 18°, José Casas, la herramienta tecnológica sirve para no rastrear varias veces la misma zona y que la investigación se vea entorpecida.

Por otra parte, la familia del hombre que padece demencia senil se mostró con dolor y aún con la esperanza de encontrarlo con vida, pese a la cantidad de días que llevan sin saber de su paradero. Es que son casi dos semanas desde que su sobrino, Adrián Valdez, radicó la denuncia en la Policía. No obstante, el familiar que solía llevarle comida todos los días, pues es el único de su entorno en hacerse cargo de él ya que no tiene hijos.

"No perdemos la esperanza de encontrarlo y que esté bien", confesó el pariente que admitió que no es la primera ves que el hombre se pierde, aunque sí resulta una situación más preocupante. "Acá los vecinos sabían de su condición, entonces, cada vez que lo veían perdido lo llevaban a su casa o nos avisaban a nosotros; lo mismo que la Policía", agregó.

Pese a los esfuerzos y los operativos que se llevaron adelante, por aire y por tierra, con personal a caballo, baqueanos de la zona y la utilización de drones, los resultados no fueron positivos. Se sospecha que Juan de Dios se desorientó y no pudo regresar a su domicilio, donde vive solo. La última vez que fue observado por un conocido fue cerca de las 9.30 de la mañana y su sobrino tuvo conocimiento que no estaba en su casa cerca de las 13.30, por lo que son cuatro horas que están bajo la lupa. Durante ese tiempo, estiman que se marchó del lugar.

Ni su bastón ni prendas de vestir pudieron ser encontradas, por lo que las dudas crecen. Sin embargo, las autoridades ampliaron el radio de búsqueda y, con la colaboración de otras unidades policiales, lo rastrean en Mogna y Jáchal. No podría haber llegado tan lejos y a pie y, por ello, suponen que alguien más pudo trasladarlo hacia otro lugar.

