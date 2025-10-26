Máximo Kirchner, tras votar: "A nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro"

Tras votar en la provincia de Buenos Aires , el diputado nacional Máximo Kirchner se refirió a las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la situación política argentina. Con tono firme, el legislador cuestionó la postura del exmandatario:

Renovación Guillermo Francos habló de los cambios que se vienen en el Gabinete tras las elecciones: qué dijo

Kirchner calificó los dichos de Trump como una “intromisión indebida” en los asuntos internos del país y remarcó la importancia de preservar la autonomía en los procesos electorales. “Tenemos derecho a decidir nuestro propio destino sin presiones ni comentarios externos”, sostuvo ante la prensa al salir del lugar de votación.

Además, el dirigente peronista destacó el valor de la jornada democrática y llamó a respetar la voluntad popular. “Hoy no solo se define un cambio de gobierno, sino también el rumbo que queremos para la Argentina. Es fundamental que la gente vote con libertad, sin interferencias”, concluyó.