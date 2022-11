Leve suba de los casos de coronavirus en San Juan y dos internados en terapia intensiva

El Ministerio de Salud Pública informa que en la semana epidemiológica Nº 42 (23 al 29 de octubre) no se registraron decesos a causa de COVID-19. Hubo un leve ascenso en relación al periodo pasado, cuando se reportaron apenas 13 contagios.

En detalle

Nuevos casos: 33

Total confirmados: 154.826

Personas fallecidas (acumulado): 1.343

Recuperados: 153.456

Test negativos: 616

Parte de internados

No se encuentran pacientes internados en clínica médica sector COVID-19. Se encuentran dos pacientes en Terapia Intensiva en el Hospital Marcial Quiroga, sin asistencia respiratoria mecánica. No hay pacientes pediátricos internados. No hay embarazadas/puérperas internadas.