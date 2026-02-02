lunes 2 de febrero 2026

Reporte

Las rutas de San Juan tras las lluvias: la RN 141 todavía está intransitable y su uso restringido

Desde Vialidad Nacional, Distrito San Juan, dieron a conocer cuál es el estado de los caminos. Mirá sus recomendaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luego de las intensas lluvias registradas en distintos sectores de la provincia durante este último fin de semana, Vialidad Nacional – Distrito San Juan difundió un nuevo informe sobre el estado de las rutas nacionales, tras recorridas y evaluaciones realizadas por el personal vial. El reporte, emitido este lunes 2 de febrero a las 7:30, advierte que la Ruta Nacional 141 continúa con tránsito momentáneamente restringido, mientras que varios tramos permanecen transitables, aunque con extrema precaución.

Estado de las rutas nacionales en San Juan

De acuerdo al informe emitido por Vialidad Nacional – Distrito San Juan, este es el estado actualizado de la Red Vial Nacional tras las recientes lluvias:

  • Ruta Nacional 141

    Tránsito momentáneamente restringido

    Se registran socavones, badenes y banquinas descalzadas, con alto riesgo para la circulación. Trabajan en la zona Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Policía de San Juan y Defensa Civil. La transitabilidad continúa en evaluación.

  • Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Valle Fértil ↔ Ischigualasto

    Transitable con máxima precaución

    A la altura del Túnel N° 3 se produjo un desmoronamiento sobre calzada, con presencia de rocas, barro y material de arrastre. Personal vial se dirige al lugar para tareas de limpieza.

  • Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Huaco ↔ Límite con La Rioja

    Transitable con máxima precaución

    Se registran badenes con arrastre. Trabaja personal de Vialidad Nacional.

  • Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Rodeo

    Transitable con máxima precaución

  • Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Jáchal ↔ Matías G. Sánchez

    Transitable con máxima precaución

    Personal de Vialidad Nacional realiza tareas en el sector.

  • Ruta Nacional 40 – Tramo Talacasto ↔ Villicum

    Transitable con máxima precaución

    Se llevan adelante trabajos de limpieza de badenes, tareas sobre banquinas y acciones para garantizar la transitabilidad.

  • Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia

    Transitable con precaución

  • Ruta Nacional 149 – Departamento Calingasta

    Transitable

  • Ruta Nacional 40 Sur – Tramo San Juan ↔ Mendoza

    Transitable

  • Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento (Tamberías / Los Berros)

    Transitable con máxima precaución

  • Ruta Nacional 20 – Tramo San Juan ↔ Caucete ↔ El Encón ↔ San Luis

    Transitable

