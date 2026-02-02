Las rutas de San Juan tras las lluvias: la RN 141 todavía está intransitable y su uso restringido

Luego de las intensas lluvias registradas en distintos sectores de la provincia durante este último fin de semana, Vialidad Nacional – Distrito San Juan difundió un nuevo informe sobre el estado de las rutas nacionales, tras recorridas y evaluaciones realizadas por el personal vial. El reporte, emitido este lunes 2 de febrero a las 7:30, advierte que la Ruta Nacional 141 continúa con tránsito momentáneamente restringido, mientras que varios tramos permanecen transitables, aunque con extrema precaución.