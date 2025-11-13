Hoy se elige al nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

La Cámara de Diputados definirá este jueves quién será el nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, en una sesión que marcará un hecho histórico para el Poder Judicial provincial. Los legisladores deberán elegir al sucesor de Eduardo “Jimmy” Quattropani, quien ocupó el cargo durante más de tres décadas y falleció hace casi cuatro meses.

Mientras se resolvía la designación definitiva, la Corte de Justicia designó como fiscal general subrogante a Daniel Galvani, quien estuvo al frente del Ministerio Público hasta la definición del nuevo titular.

Quién es quién: los ternados

Matías Senatore

Es el actual coordinador administrativo de la Oficina Judicial Penal. Se muestra como un profesional pragmático, metódico y con una fuerte orientación al trabajo en equipo. Desde su despacho en Tribunales, comparte una jornada de labor marcada por la planificación y el orden, en la que repasa su trayectoria y los desafíos que implicaría liderar el Ministerio Público. Formado en el ámbito administrativo y con experiencia en la implementación del sistema de Flagrancia, Senatore sostiene una visión de equilibrio dentro del sistema penal y busca trasladar al nuevo rol los estándares de calidad y buenas prácticas incorporados desde 2017, con el objetivo de optimizar los procesos y fortalecer la eficiencia institucional.

image

Rolando Lozano

Con casi tres décadas de experiencia profesional y siete años de trayectoria dentro del Ministerio Público Fiscal, Rolando Lozano se perfila como un candidato con sólida formación técnica, capacidad de gestión y marcada vocación de servicio. Reconocido por su papel clave en la implementación y consolidación del Sistema Acusatorio en San Juan, combina su experiencia en el ámbito privado con una mirada estratégica sobre la modernización judicial. Su perfil se caracteriza por el liderazgo, el compromiso institucional y el trabajo en equipo, atributos que lo posicionan como una figura preparada para conducir una nueva etapa en la Fiscalía General y continuar el proceso de transformación iniciado en el Poder Judicial.

image

Guillermo Baigorrí

Con una amplia trayectoria en la Cámara de Apelaciones Laboral y una vida profesional vinculada a la docencia, Guillermo Baigorrí se presenta con la defensa de los valores constitucionales, el compromiso con la planificación y el diálogo como herramientas de gestión. Su incursión en el ámbito penal se dio de manera circunstancial, pero esa experiencia lo llevó a fortalecer su mirada sobre la conducción judicial y la importancia de mantener una relación fluida con la Corte y con la sociedad. Con una visión orientada al fortalecimiento institucional, al mérito y a la transparencia, se presenta como un candidato que combina formación, equilibrio y vocación de servicio para liderar el Ministerio Público.