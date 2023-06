Estudiantes ANSES: cómo acceder a un bono imperdible para cobrar en junio

Esta iniciativa tiene por objetivo poder brindarles un apoyo extra durante el ciclo lectivo. Y está destinada a estudiantes de escuelas, terciarios y universidades, proporcionándoles una suma de dinero para impedir que abandonen sus estudios y alentarlos a seguir.

Aumento en las Becas Progresar: cuáles son los nuevos montos

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un aumento del 42% en los montos de las Becas Progresar para todo el mes de junio. Los nuevos montos serán, a saber:

Becas Progresar Trabajo: $12.780.

Becas Progresar Obligatorio: $12.780.

Becas Progresar Superior: $12.780.

Becas Progresar Superior de carreras estratégicas: $12.780.

Becas Progresar Enfermería - Ingresantes de 1° y 4° año inclusive: $12.780.

Becas Progresar Enfermería - 5° año: $15.194.

Nuevos montos Becas Progresar: qué días se cobrarán

Estas sumas de dinero se entregarán por días determinados, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 12.

DNI terminados en 2 y 3: martes 13.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 14.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 15.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 16.

Becas Progresar: cómo saber si cobro

Si te has inscrito a las Becas Progresar, es importante que puedas verificar el estado de tu solicitud para descubrir si has sido aceptado o no. Para ello, simplemente sigue los siguientes sencillos pasos:

Ingresar a la plataforma Mi ANSES mediante el siguiente enlace: https://www.anses.gob.ar/informacion/mi-anses.

Acceder a la cuenta usando el número de CUIL del titular y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, seleccionar la opción "Mi Progresar" y posteriormente haz clic en "Ver estado de mi solicitud".

En esta sección, se deberá ingresar el número de DNI del titular, para luego obtener información sobre el estado de la solicitud y si fue seleccionado para recibir la Beca Progresar.

Es importante considerar que el Ministerio de Educación de la Nación también puede enviarte una notificación a través de un mensaje de texto, para informarte sobre el estado de tu solicitud. Te sugerimos mantener tus datos de contacto actualizados para recibir cualquier comunicación relevante.

Fuente: Ámbito Financiero