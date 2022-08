Estos signos son infelices, y  arruinan todas sus relaciones

Si bien el amor no es perfecto y para tener algo sólido puede llevar tiempo y esfuerzo, hay personas que simplemente no están hechos para encontrar fácilmente a su alma gemela, pues de acuerdo con la astrología hay signos del zodiaco que no son felices en su vida romántica y arruinan sus relaciones por diversos factores, que van desde inseguridad hasta infidelidades.

Los siguientes signos del zodiaco no logran consolidar sus relaciones debido a que cuentan con personalidades que los lleva a arruinar la situación amorosa que tengan con su pareja, lo cual lleva a tener diversos problemas que terminan por separarlos y que cada quien tome un nuevo rumbo. Esto no quiere decir que no encontraran a su ser especial que los enamorará totalmente, pero deberán de trabajar en ciertos defectos para poder tener un control y así finalmente poder ser felices.

Signos del zodiaco que no son felices en el amor y arruinan sus relaciones Hay seres que sus romances, más que disfrutarlos, pueden llegar a sufrirlos, pues principalmente no tienen claro sus sentimientos, y esto se debe a que los astros han determinado cuáles son aquellos signos del zodiaco que no son felices en el amor y arruinan sus relaciones. Si has notado que tus amoríos no han funcionado, quizá es porque estás en la siguiente lista: Aries Las personas bajo este signo se distinguen por tener una personalidad libre, independiente y aventurera, pero llegan a sentirse incómodos en sus relaciones, pues no les agrada el compromiso. Aunque llegan a ser románticos y apasionados, el amor no se les da y son muy infieles, por lo tanto, arruinan lo que tienen con su pareja. Tauro Este signo es muy carismático y amistoso, pero no son felices en el amor debido a que llegan a ser muy intensos y obstinados, así que sus relaciones pueden estar llenas de drama, provocando que su romance se convierta en algo tóxico. A veces sus noviazgos pueden ser duraderos, pero no será un cuento de hadas. Leo Quienes son de este signo zodiacal se caracterizan por ser creativos y ambiciosos, cualidades que los hace ser mentirosos e infieles en el amor. No les agrada estar comprometidos con una sola pareja. Además, son vanidosos y arrogantes, así que dichas características arruinan sus relaciones, ya que sus romances optan por alejarse y estar con alguien más estable. Virgo Los Virgo, a pesar de mostrar seriedad y tranquilidad, en realidad son muy celosos y dramáticos por lo que suelen no ser felices en el amor. Sus parejas llegan a ser muy pacientes, pero hay un límite, así que no es extraño que sus actitudes obsesivas al final arruinan su vida romántica. Capricornio Es uno de los signos del zodiaco más inseguros debido a su forma de ser tan reservada, así que no acostumbran a mostrar cariño por temor a resultar decepcionados, pero esto puede desesperar a sus parejas, quienes esperan más afecto. Por su parte, Capricornio trata de llevar sus relaciones a un ritmo lento para asegurarse que en verdad los aman, pero cuando lo descubre puede ser demasiado tarde, pues el otro ser opta por tomar otro camino en donde los valoren desde un principio.

