Entre rituales de fe, reuniones y momentos en familia: así viven los candidatos las horas previas a las elecciones

Este domingo, los sanjuaninos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación , en el marco de las elecciones generales legislativas. Se trata de una votación clave, ya que San Juan renueva sus bancas en el Congreso Nacional , y los distintos espacios buscan sumar presencia en el Parlamento.

A medida que se acerca el domingo electoral, los candidatos de los distintos frentes políticos atraviesan horas de expectativa, trabajo y, en algunos casos, tradiciones que repiten en cada elección. Entre reuniones, recorridas y momentos en familia, el fin de semana previo se convierte en una mezcla de nervios, esperanza y organización.

Cristian Jurado (FIT): “El domingo arranca desde muy temprano”

image

El referente del Frente de Izquierda, Cristian Jurado, vive las jornadas previas con el foco puesto en la fiscalización.

“Una vez que empieza la veda, siempre me dedico a preparar lo que es la fiscalización del domingo. El viernes y el sábado hacemos reuniones, capacitaciones y entregamos las credenciales a los fiscales para cubrir todas las escuelas de la provincia”, explica.

Sin rutinas fijas ni cábalas personales, Jurado asegura que el domingo “comienza muy tempranito”, vota cerca de las nueve de la mañana y luego recorre escuelas para acompañar a su equipo.

“En otras elecciones había que estar atento si faltaban boletas o si había que reponer, pero este año la dinámica es diferente. Después de las dos o tres de la tarde me instalo en nuestro local, el búnker, donde esperamos los resultados con los compañeros”, cuenta.

Fabián Martín (Por San Juan): "No tengo una cábala, pero hago habitualmente lo mismo"

image

El candidato explicó que no tiene ninguna cábala, aunque admitió que sigue siempre la misma rutina el día de las elecciones. “Hago habitualmente lo mismo siempre”, aseguró.

Contó que suele votar a las 9 de la mañana en la escuela Provincia de Mendoza, acompañado por Sergio Miodowsky, quien también emite su voto allí. Luego, destacó que se dirige a desayunar con su equipo en un lugar que consideran habitual, antes de empezar a recorrer otras escuelas.

Durante la jornada, almuerza con su familia y continúa visitando distintos establecimientos educativos. Después de las 18, cuando cierra el acto eleccionario, regresa a su casa para pasar tiempo con su familia y merendar con ellos.

Finalmente, alrededor de las 19 horas, se dirige al búnker para seguir de cerca los resultados.

Abel Chiconi (LLA): “Será mi primera elección, un día muy especial”

image

Para Abel Chiconi, esta elección tiene un sabor distinto. “Es mi primera experiencia en política, así que será un domingo especial”, dice.

El sábado lo dedica a actividades familiares y el domingo arrancará más temprano de lo habitual: “Desayuno con mi esposa e hijas, voy a votar y luego acompaño a mis compañeros de lista a recorrer escuelas”.

El almuerzo será en casa y los resultados los esperará “en la sede de La Libertad Avanza, junto al equipo de campaña, dirigentes y colaboradores”.

Entre la calma familiar, los rituales íntimos y la adrenalina del operativo electoral, los candidatos viven las últimas horas antes de conocer el veredicto de las urnas. Cada uno, a su manera, repite tradiciones o estrena rutinas, pero todos coinciden en algo: el domingo se vive con intensidad, esperanza y la certeza de que el esfuerzo de toda una campaña llega a su punto final.

Emilio Baistrocchi (Provincias Unidas): “Un domingo en familia y con el equipo”

image

El candidato Emilio Baistrocchi transitará el fin de semana con su familia, aunque el domingo lo encontrará pendiente de la jornada electoral.

“Viernes y sábado estamos en la organización. No tenemos una estructura grande, así que un puñado de personas se queda en la sede y el resto fiscaliza en todas las escuelas. Yo desayuno en casa, voto temprano y luego quedo a disposición del equipo”, relata.

Sin cábalas ni rituales, Baistrocchi anticipa que esperará los resultados “en la sede partidaria de Mendoza 1355 Sur, junto al equipo, transmitiendo los datos a los fiscales y viendo cómo le va a Provincias Unidas en su primera experiencia electoral”.

Cristian Andino: “Siempre veo un video en memoria de mi papá”

image

El candidato Cristian Andino vive las horas previas “con mucha tranquilidad y felicidad” por el acompañamiento recibido.

“El sábado recorro los grupos de apoyo, comparto mates y charlas, y a la noche estoy con mis hijos. Siempre vemos un video que hice cuando falleció mi papá, es un momento muy emotivo que me da fuerzas”, confiesa.

El domingo comienza temprano, recorriendo escuelas antes de emitir su voto. Aunque todavía no definió dónde esperará los resultados, asegura que lo hará “junto a los más cercanos y sus hijos”.

Sergio Vallejos: “No faltará el asado en el búnker”

image

El candidato Sergio Vallejos concentra sus esfuerzos en la organización interna.

“Ya no se puede hacer publicidad, así que trabajamos puertas adentro para que todo salga bien. No tengo cábalas, solo la costumbre de compartir un buen asado en el búnker para quienes van llegando”, comenta.

La noche previa la dedica a “meditar y ordenar ideas” después de semanas intensas de campaña.

Gastón Briozzo: “Lo vivo como un aporte a la patria”

image

Con humor y sinceridad, Gastón Briozo admite que vive los últimos días de campaña “con un poco de ansiedad porque termine de una vez por todas”.

“Yo no soy político, solo un ciudadano comprometido. Esto lo vivo como un aporte a la patria. Ni bien termine, volveré al sector privado, donde tengo muchos proyectos”, afirma.

“El domingo, apenas vote, me voy al dique a hacer un asado con la familia, y a la tarde miraré los resultados”, cuenta, alejado de cualquier superstición.

Yolanda Agüero (Partido Libertario)

image

Fiel a su estilo, Yolanda Agüero resumió el espíritu con el que afronta el cierre de campaña: “¿Qué puedo decir? Nos sentimos como Julio César al cruzar el Rubicón. La suerte está echada”, expresa con una sonrisa.

Tras una campaña intensa, Agüero contó que el cierre fue “atípico”, ya que lo dedicaron a un momento de fe. “Fuimos a agradecer y consagrar a todos los candidatos a Dios, con la esperanza de que quien llegue lo haga por el bien del pueblo de San Juan y de todos los argentinos”, explicó.

Agüero adelantó que pasará el fin de semana en la sede partidaria junto a su equipo. “Estamos tranquilos, agradecidos con la gente por el respeto y el cariño con que nos han recibido en cada rincón de la provincia. Este trabajo lo hacemos de corazón, con vocación y con la convicción de construir un San Juan y un país mejor”, concluyó.

Alfredo Avelín Nollens (Cruzada Renovadora)

image

El candidato Alfredo Avelín Nollens adelantó que este fin de semana lo vivirá con calma y organización.

“El sábado tendremos reuniones internas con los fiscales para darles todas las herramientas que necesitan para el domingo. No tengo cábalas, lo vivo con mucha tranquilidad”, aseguró.

Contó además que su jornada electoral comenzará temprano: “El domingo arranco a las seis de la mañana con unos mates, después a media mañana me tomo un café con una tostada. A las diez voy a votar y luego espero los resultados junto a la gente de mi partido”.