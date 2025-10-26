domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

El palito de Kicillof al Gobierno nacional, tras votar: "No entiendo por qué modificaron el sistema"

El Gobernador bonaerense instó a la ciudadanía a participar de una "elección crítica" y cuestionó cambios en el sistema de votación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Axel Kicillof, gobernador de la provincia, votó en La Plata y se refirió a la jornada electoral en conferencia de prensa. "En la provincia se está votando con normalidad. Es un día importantísimo, estamos votando en Argentina lo que queremos que pase en Argentina", destacó. Sin embargo, apuntó un dardo al Gobierno nacional: "No entiendo por qué modificaron el sistema de votación que teníamos".

El mandatario instó a la ciudadanía a acercarse a las urnas, recordando que se trata de "una elección crítica en medio de una situación compleja". Cabe recordar que, en las elecciones legislativas provinciales de septiembre, la fuerza que encabeza Kicillof se impuso por amplio margen sobre La Libertad Avanza, el espacio del presidente Javier Milei.

La jornada también contó con la presencia de otros referentes bonaerenses. Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza, votó en Tigre y reconoció que su campaña fue exigente: "Ha sido una campaña difícil, corta para mí -18 días-, pero puse toda la actitud, la garra y de eso se trata", señaló. Por su parte, Jorge Taiana, primer candidato de Fuerza Patria, emitió su voto en Vicente López y se mostró confiado en una alta participación: "Esperamos una buena concurrencia. Hay mucho optimismo".

La Boleta Única de Papel se implementa por primera vez a nivel nacional en Buenos Aires, con el objetivo de agilizar el proceso y aumentar la transparencia. Según la Cámara Nacional Electoral, permitirá a los votantes elegir sus candidatos de manera más clara y simplificará el conteo de votos.

Con 18 listas oficiales en competencia, la provincia de Buenos Aires concentra la atención de los principales partidos y de la ciudadanía en una jornada que definirá la composición de la Cámara de Diputados nacional.

