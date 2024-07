El jefe de la Policía de San Juan le bajó la tensión a las diferencias con el secretario de Seguridad

El comunicado interno provocó alboroto entre los integrantes de la Fuerza y, entre otras lecturas, se entendió que había un cortocircuito entre Sánchez y Lirola. No obstante, este último aclaró que no existe conflicto alguno con él. “A Gustavo Sánchez lo conozco desde hace más de 30 años y a la fecha somos amigos, no tenemos ninguna diferencia”, le dijo a diario Huarpe.