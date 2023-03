Docentes autoconvocados analizarán este jueves el aumento del Gobierno

“Habrá asamblea mañana (en referencia a este jueves) a las 9 horas. En Casa de Gobierno decidiremos las alternativas”, contó Jorge Lozano, referente del sector, a Tiempo de San Juan. “Hay docentes que tienen muchísimas dudas sobre este aumento. No saben cómo impacta en su bolsillo. Hasta que no se entienda bien, no se tomará una decisión firme”, dieron a conocer.