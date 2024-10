Diputados define el futuro del financiamiento universitario en medio de un tenso clima

A partir de las 11 de la mañana está prevista que inicie la sesión especial en el Congreso, donde los diputados debatirán el futuro del financiamiento universitario, tras el veto de Javier Milei sobre la norma. Universidades tomadas, cruces entre los distintos bloques y la esperanza del sector universitario de no seguir el mismo destino que la reforma jubilatoria.

Diputados La sanjuanina rebelde, ex de La Libertad Avanza, anunció cómo votará el veto presidencial al financiamiento universitario

Se calcula que son poco más de diez universidades las que se encuentran en vigilia en rechazo al veto de la ley. Fueron las mismas comunidades educativas, en algunos casos encabezados por alumnos, los que llamaron a concentrar y tomar las universidades. Entre las casas de altos estudios en esta condición se encuentran Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); la Universidad Nacional de las Artes (UNA); y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ); la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Rosario (UNR); la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo); la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu); la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam); y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Además, se están organizando movilizaciones y marchas que se llevarán a cabo en el transcurso de la mañana. Algunas de ellas llegarán hasta el Congreso, solicitando a los diputados que no avalen el veto.

Los cruces entre distintos bloques e incluso entre miembros del mismo frente también se han dado en torno al financiamiento. Alejandra Torres, diputada de Córdoba aliada al gobierno, comunicó que debido a problemas de salud (transita un cuadro de Covid) no estará presente durante el debate. Pero no fue todo lo que dijo. “Quiero reafirmar mi postura sobre este tema: las universidades son el pilar y el futuro de nuestra sociedad. No podemos concebir un país con universidades desfinanciadas. Por ello, rechazo el veto a la Ley de Financiamiento Universitario”.

Desde el mismo entorno de Milei no demoraron en salir a responderle. Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien por twitter respondió el posteo de la legisladora cordobesa. “Nosotros también estamos a favor de las universidades públicas. Solo queremos que se auditen los gastos, porque es lo que corresponde dado que la plata es del contribuyente y no nuestra”, dice parte del posteo que buscó marcar la cancha.

En la previa del debate, sin duda de un lado y del otro se sacan cuentas en torno a los votos que se necesitan los aliados conseguidos.

Según el cálculo de LA NACION, en consulta con legisladores de todos los bloques, el oficialismo tiene garantizados 81 votos y está a 4 del número mágico que blindaría el veto. En esa cuenta entran además un puñado de radicales, que ya se habían desmarcado de su bloque al tratar la suba de jubilaciones. En las últimas horas hubo definiciones hacia un lado y otro que hacen más agónico el resultado. Quedan 10 diputados todavía indecisos. En su mayoría responden a gobernadores a los que la Casa Rosada intenta seducir.

Dentro del universo de los legisladores que estarían a favor del veto, según el conteo del medio porteño, se encuentran el sanjuanino José Peluc. El resto de los legisladores, Nancy Picón, maría de los Ángeles Moreno, Walberto Allende, Jorge Chica y Fabiola Aubone votarían en contra del veto.

Todo se verá desde las 11 de la mañana, cuando se dé inicio a la sesión especial pedida por la oposición.