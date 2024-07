ANSES y el nuevo bono para jubilados: de cuánto será y ¿cuándo cobro?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga bonos a los jubilados junto con los sueldos de cada más con el fin de intentar equiparar sus ingresos con sus gastos mensuales. En ese contexto, qué sucederá con el pago adicional durante el próximo mes de agosto. Actualmente ese plus se encuentra en $70.000, que se suma al haber mínimo de los jubilados que están percibiendo un monto de $285.580 en total.

En julio, el Gobierno de Javier Milei confirmó que el bono no recibiría un incremento, por lo que se mantuvo en $70.000 y hay personas que continúan en pleno cobro de él. Entonces, lo más probable es que siga en ese número y que no tenga ninguna modificación.

Si bien los jubilados aguardan la confirmación del cobro, es casi seguro que, al igual que las veces anteriores, se acredite junto al haber mensual. Sobre este último, ya se conoce que recibirá una suba del 4,6%, puesto que ese fue el dato inflacionario de junio.

Fue el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el organismo que, como el resto de los meses, confirmó la información. Con ese porcentaje, se puede calcular que la mínima pasará de $215.580 a $225.496. Sumado al bono, el total a cobrar escalará a $295.496.

Es requisito no percibir más de ese tope de $295 mil en el ingreso total mensual (contando todas las prestaciones), ya que de lo contrario no se tendrá acceso a él. Quienes cobren más pero no lleguen a ese tope, verán reflejado un proporcional hasta alcanzarlo.

Los de la máxima, que cambiará de $1.450.654 a $1.517.384, no tendrán ninguna posibilidad de acceder al extra, puesto que se pasan ampliamente de ese "techo" establecido por la ANSES y el Gobierno. Entonces, resta conocer las fechas de cobro para confirmar el día exacto de acreditación en la cuenta personal.

En agosto 2024, ¿cuándo cobro el bono de ANSES y la jubilación?

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

- DNI terminados en 0: jueves 8 de agosto.

- DNI terminados en 1: viernes 9 de agosto.

- DNI terminados en 2: lunes 12 de agosto.

- DNI terminados en 3: martes 13 de agosto.

- DNI terminados en 4: miércoles 14 de agosto.

- DNI terminados en 5: jueves 15 de agosto.

- DNI terminados en 6: viernes 16 de agosto.

- DNI terminados en 7: lunes 19 de agosto.

- DNI terminados en 8: martes 20 de agosto.

- DNI terminados en 9: miércoles 21 de agosto.