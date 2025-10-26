Abel Chiconi votó acompañado por José Peluc y sus compañeros de lista

Abel Chiconi llegó a las 10.30 a la Escuela Mariano Necochea y se mostró conforme con el nuevo sistema de boleta única.
domingo 26 de octubre 2025
El candidato de LLA en San Juan llegó a la escuela Mariano Necochea con Cristina Tejada y Juan Sancassani.
"Estoy muy contento de poder venir a dar nuestra opinión. Es importante que se vayan mejorando las votaciones y sobre todo que se vayan bajando los costos para el país", dijo.
Chiconi dijo estar ansioso y detalló que esperará el resultado "en familia con mis seres queridos".
"Que la gente se arrime es un momento histórico para la Argentina. Los jóvenes han entendido esta idea del presidente para el país", manifestó.