Senador libertario aseguró que Javier Milei está "rodeado de obsecuentes"

Dueño de una verborragia autonómica, que muchas veces le trae problemas, ahora lanzó una advertencia contra el presidente Javier Milei, a quien le avisó que "está rodeado de obsecuentes".

Como telón de fondo de las declaraciones está la feroz interna oficial desatada por los cánticos de jugadores de la selección nacional sindicados como racistas por la Federación Francesa de Fútbol, y algunos jugadores de ese país y de Reino Unido.

Las posiciones de dos antagonistas dentro del gobierno fueron diametralmente opuestas: la vicepresidenta Victoria Villarruel exacerbó su nacionalismo, condenó a Francia quien consideró un país "colonialista", y bancó a los players en nombre de la “argentinidad".

Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

Por otro lado, el ejecutivo tuvo reacciones contradictorias. Mientras echaba a Julio Garro, subsecretario de Deportes, que consideró que Messi debería pedir perdón en nombre de la selección, Karina Milei llegaba en la medianoche del miércoles a disculparse la embajada francesa y, rumorean, a pedir una invitación más de honor para asistir a los Juegos Olímpicos de París.

El propio Javier Milei reconoció el tuit "patriótico" de Villarruel como "poco feliz", por causar un conflicto político reaccionando ante un hecho deportivo.

Volviendo a Paoltroni, parece haber reaccionado ante las decenas de funcionarios que fueron eyectados de sus cargos en estos meses por desavenencias con la mesa chica mileísta: Cuando se echa “a toda persona que no está de acuerdo con lo que opinás”, te terminás rodeando de obsecuentes y “es lo que le pasa hoy al Presidente”.

"Creo que es la manera de colaborar, no siendo obsecuente. Ya vimos la consecuencia de los obsecuentes en nuestra historia", alegó. Y para confirmar su filiación villarruelista, sentenció: “Villarruel no es obsecuente y está mal ir en contra de ella. No hay nada más alejado de las ideas liberales. En política, es poco común decir lo que pensás de manera transparente y yo siempre digo lo que creo. La palabra es uno de los mayores valores que me representa".

Paoltroni también se atrevió a contradecir a Milei en un tema muy sensible, las nominaciones para la corte Suprema: “Es un error la postulación de Lijo porque después no podés hablar de Garantías Jurídicas. Soy súper defensor de las ideas de la libertad y defiendo a mi Presidente porque va a comandar la Argentina los próximos 4 años u 8 si hace bien las cosas. Cuando cuestiono a Lijo, estoy defendiendo al Presidente. Sostiene su incorporación a la Corte porque alguien le habrá dicho. Acá hay un Senado que está advirtiendo las consecuencias de esta postulación"