Panorama alarmante: por falta de gasoil corre riesgo la prestación de la RedTulum

El faltante de combustible es un flagelo que está golpeando fuertemente el desarrollo de diversas actividades, no solo a nivel nacional, sino también provincial. En ese sentido, quienes están mirando el panorama con preocupación y alarma son los empresarios del servicio de transporte público de pasajeros, nucleados en ATAP, ya que están teniendo dificultades para conseguir el combustible necesario para sacar las unidades a la calle.

Según detallaron desde la cámara, varias son las empresas que no están contando con stock disponible, y en caso de continuar así, el panorama sería otro el próximo lunes. Ricardo Salva, vicepresidente de ATAP, afirmó en dialogo con Estación Claridad “no tenemos combustible para trabajar el lunes. Estamos esta Semana Santa haciendo todo lo posible para poder conseguir combustible y prestar servicio el lunes. A lo mejor habrá empresa con stock, pero con los que he hablado estamos todos tratado de conseguir combustible para el próximo lunes poder trabajar con normalidad”.

La situación es preocupante, porque quienes están logrando conseguir el combustible necesario, lo están haciendo en menor cantidades a lo que estaban acostumbrados, y a un valor mucho mayor que el que se vende en las estaciones de servicio. Según Salvá, se ha quitado la reducción de la compra a granel y están pagando en algunos casos hasta 160 pesos el litro, cuando en las estaciones de servicio el valor ronda los 130 pesos, siempre y cuando los proveedores consigan cupo para vender.

“En mi caso tengo combustible hasta el sábado. Estoy abocado a conseguir combustible para poder prestar el servicio el domingo. El panorama es complejo, sin perjuicio que algunos proveedores han prometido conseguir combustible para el sábado, pero esto no nos había pasado antes, jugando con los tiempos de esta manera”, dijo Salvá, y continuó “esto nos preocupa un poco, pero calculo que lo vamos a conseguir. El tema es que los costos son elevadísimos y eso no nos ayuda”.