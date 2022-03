Videollamada, geolocalización y una app, las nuevas joyitas del CISEM en San Juan

El Centro Integral de Seguridad y Emergencia (CISEM) 911 contará desde hoy con tres herramientas tecnológicas que permitirán a los operadores poder actuar de manera inmediata y con mayor conocimiento de las situaciones de inseguridad que viven los sanjuaninos en la provincia. Estas herramientas permitirán no solo una mejor comunicación entre quien solicita ayuda y el operador del 911, sino también ofrece otros canales de acceso al sistema de seguridad.

El secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, adelantó en comunicación con Estación Claridad que los tres sistemas serán presentados hoy, pero uno solo será exclusivo para taxistas y remiseros, debido a que se implementará en periodo de prueba.

El primer sistema consiste en la posibilidad de poder establecer una videollamada entre el ciudadano que se comunique con el 911 y el operador. El funcionamiento es simple. Ante una situación de emergencia, el ciudadano puede pedir establecer la videollamada o puede ser solicitada por el operador. Mientras se establece la comunicación, se enviará un mensaje de texto a la persona que llamó con un link. Al ingresar el operador podrá ver y oír todo lo que sucede. “También lo pueden hacer los testigos para transmitir en vivo lo que está pasando, para que el personal policial sepa lo que está sucediendo, pero además es importante porque es evidencia para la causa judicial que se investiga y para los propios agentes de policía, ya que cuando lleguen a la emergencia puedan hacer ellos la llamada al 911, se le pasa al link y filmar la situación. Es una herramienta más para el efectivo policial para guardar pruebas”, detalló Munisaga. San Juan es pionero en este sistema, ya que no está vigente en ninguna provincia del país.

La segunda herramienta que se lanzará hoy es la georreferenciación. El titular de Seguridad detalló que el mismo permitirá poder ubicar en tiempo y espacio a aquellas personas que se comunican con el 911 y no saben dónde se encuentran, sea porque están extraviados o porque, debido a la situación, no pueden precisarle al operador el lugar. Este sistema ya ha sido probado con éxito con personas que se han extraviado en zonas rurales y montañosas, por lo que no descartan que facilitará mucho el trabajo de las fuerzas de seguridad en los trabajos de búsqueda de personas extraviadas en las montañas, por ejemplo.

Para el funcionamiento de ambas herramientas se requerirá de un mínimo de señal de 3G, para poder recibir el link.

Por último, dentro del paquete de herramientas que se lanzarán hoy, se encuentra la aplicación de emergencia. Munisaga detalló que será en una primera instancia como periodo de prueba, disponible para taxistas y remiseros. Esta app contará con distintos servicios entre los que se encuentran la posibilidad de establecer un chat con operadores, enviar audios y videos, además de un botón antipánico que establece contacto directo con el 911. Al registrarse en la aplicación, desde el CISEM sabrán en el momento de la comunicación con quien se están comunicando, y si tiene activada la georreferenciación, podrán tener conocimiento del lugar donde sucede la emergencia. Si bien la primera etapa es para trabajadores del servicio de transporte privado de pasajeros, la idea es ir ampliando la app a la población, una vez que finalice el periodo de prueba.