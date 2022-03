Un mendocino, racinguista y claretiano, el nuevo obispo auxiliar de San Juan

Este sábado se dio a conocer que el Papa Francisco al nuevo Obispo Auxiliar para la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo. Será el mendocino Gustavo Manuel Larrazábal, de 61 años. Compartirá tareas con su antecesor, Carlos María Domínguez, quien continúa como Obispo Auxiliar de San Juan y Administrador Apostólico de San Rafael.

Larrazábal es un personaje de la Iglesia Católica de la vecina provincia. "Soy más mendocino que la chepica", dijo en febrero de este año a Diario UNO. Es un hombre cercano al Papa y tiene trato directo. De hecho, una anécdota lo emparenta aún más. El 25 de febrero de 2013, llegó a Mendoza, mientras Bergoglio partía a Roma, al cónclave que lo consagraría Sumo Pontífice. "Nos despedimos con total naturalidad. Me deseó suerte en Mendoza y me dijo que cuando volviera del Vaticano vendría a visitarme y a tomar unos vinos", contó.

La relación es estrecha al punto de que "le escribo mails y él me los contesta o me llama directamente. Hace un tiempo, un día, me pidió el contacto de un obispo que había designado para Bariloche. Sin tanto protocolo, a él le gusta el trato directo con la gente, como siempre". Se conocieron en Buenos Aires, donde dirigía la Editorial Claretiana.

Larrazábal es hincha de Racing, fue periodista deportivo por 5 años. También es aficionado a los partidos de la lepra mendocina. Es oriundo de Guaymallén. Ingresó al seminario en la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como padres claretianos, por su fundador San Antonio María Claret y fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1996. Actualmente es rector del santuario Nuestra Señora de Lourdes, en la localidad de El Challao.

"Asumo este servicio con alegría y no sin ciertos temores que son lógicos por la responsabilidad. Es mi deseo, a partir de hoy, ponerme al servicio de todos ustedes, del padre Obispo Jorge, y de todo el pueblo de Dios. Les pido que recen por mí en estos días. Yo lo haré por ustedes", dijo en el video de presentación como Obispo Auxiliar.

Por su parte, Monseñor Jorge Lozano escribió una carta sobre el anuncio. "Quiero agradecer al Santo Padre por este nombramiento, y te pido recemos a nuestra Madre para que proteja con ternura al Padre Gustavo. Oportunamente definiremos la fecha de su Consagración Episcopal. Con mi cariño, gratitud por tu vida, y bendición", indicó.