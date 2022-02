"Se lo pedí a Dios": el posteo de la influencer sanjuanina tras la romántica propuesta en el Monumental

"Siempre creí que todo lo que veía en las redes sociales era como en los cuentos de hadas, no pasaba en la vida real". Para la influencer sanjuanina, Pamela Petazzi, las propuestas de casamientos que suelen viralizarse en las redes sociales eran todas armadas. Eso pensaba hasta que lo vivió en primera persona, el pasado martes en interior del Estadio Monumental.

En medio de una visita el recinto millonario, su novio le propuso casamiento frente a decenas de fanáticos riverplatense. El video del momento se volvió viral tras ser subido a la cuenta oficial de Twitter del club y llegó hasta otros países.

Tras la romántica propuesta y viralización, la joven influencer se expresó en las redes con un extenso posteo. Mirá.

"Siempre creí que todo lo que veía en las redes sociales , eran como los cuentos de hadas , no pasaban en la realidad , toda propuesta de amor en Disney, en la cancha , en el cine , frente al público era todo armando y no era real , para mí era el verdadero “ eso nunca me va a pasar a mi “ o “ el verdadero quien pudiera “ . . Un día sin esperar nada llega una persona a mi vida lo cual no había intención alguna de ser algo , solo amigos , ahí comenzó todo sin querer ser nada terminamos siendo todo . La verdad que yo tenía fe que algún día iba a llegar alguien como “toda lo soñamos o esperamos “ yo le pedía a Dios que algún día llegue , hasta que llego . Esa persona que sin querer ser nada , se volvió en mi todo , yo ahora veo a las chicas que me dicen que afortunada nunca me va a pasar eso , y recuerdo cuando yo estaba en el lugar de ella , las animo a creer que si lo piden y tienen fe se vuelve realidad , el 22/2/22 me propusieron casamiento en el estadio de River , cuando antes veía videos y pensaba ojalá algún día me pase , gracias a Dios el día llego , y me pasó lo que tanto soñaba ???????? Solo es cuestión de fe y confianza con mucho amor y sin esperarlo o apurarlo , todo llega en su debido tiempo ??La gente de River muy emocionada compartió el video, sinceramente nosotros nos sorprendimos cuando el video se hizo viral , no tan solo en noticias de Argentina si no también del Exterior como EEUU , EUROPA , BRASIL , ETC. Estamos muy felices y creo que con la compañía de Dios todo se puede ???? #riverplate #museoriverplate #museoriver #carp #argentina #casamiento #propuestasdematrimonio"