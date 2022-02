Venta de Autotest en farmacias, ¿por qué no está habilitada la comercialización en San Juan?

Hace poco más de un mes, puntualmente el 5 de enero, ANMAT se autorizó la venta de autotest para detectar Covid-19 en las farmacias del país, y pese a que algunas provincias ya están comercializando los mismos, en San Juan no sucede lo mismo. Desde la Asociación Propietarios de Farmacias afirmaron que la venta está frenada porque falta la autorización de la cartera sanitaria local.

Así lo confirmó Carlos Otto, presidente de la Asociación. El último encuentro entre las partes fue el 6 de enero pasado, cuando desde el Ministerio de Salud confirmaron que la venta se va a habilitar pero que esperaban la resolución de la Nación. La misma se publicó en el Boletín Oficial el 11 de enero, con la firma de Carla Vizzotti. Pese a ello, en San Juan no se volvió a avanzar en el tema.

Ante la consulta sobre cuáles creen que son los motivos por la demora de la autorización local, Otto opinó, desde un punto de vista personal, que es probable que no haya confianza del sistema sanitario sobre las farmacias. “En provincias como Córdoba y Mendoza los ministerios confían en las farmacias. Tanto es así que están vacunando en las farmacias contra el Covid. Acá en San Juan, a pesar de los ofrecimientos que se han hecho desde el sector eso no ha sido posible. Entiendo que no existe una confianza del sistema sanitario, pero es una especulación mía”, afirmó.

Si bien no cuentan con precisiones, aproximadamente unas 30 farmacias hicieron la compra de los autotest, los cuales están en los depósitos, a la espera de poder ser comercializados. Sin embargo, desde la Asociación Propietarios de Farmacias no van a insistir en el tema, ya que según comentó Otto, están abocados a otros temas de mayor importancia, como los convenios con la Obra Social Provincia.