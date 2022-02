¿Habrá tormentas?: así estará el tiempo este fin de semana en San Juan

No. No hay que esperar tormentas en San Juan para este fin de semana. Por el momento, no hay nada previsto por sitios especializados. Lo que si hará presente son dos ventarrón uno más fuerte y otro más leve. La inestabilidad en el tiempo será para los primeros días de la semana siguiente.

Según el pronóstico, este sábado se verán principalmente cielos despejados, aunque se esperan intervalos nubosos por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 21° y 32°, cuya máxima se alcanzará sobre las 15. A lo largo del día, prevalecerá el viento fuerte del Sur, con rachas que podrán llegar hasta 55 km/h por la mañana.

La temperatura subirá un poco el domingo. La mínima será de 18º y la máxima de 35º. Estará parcialmente nublado. Habrá viento fuerte del Sur, a razón de 48 km/h.

Sábado

Domingo