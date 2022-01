Frente al calor extremo en San Juan piden no derrochar agua

OSSE envió un mensaje a los sanjuaninos ante la ola de calor que atraviesa la provincia. "Jornadas de intenso calor son propias del verano sanjuanino y en tales momentos es aún más importante que nunca cuidar el agua potable", destacaron.

"En cada acción de rutina que usemos el vital elemento debemos hacerlo en forma responsable. Es decir, usar el agua potable sin derrocharla", pidieron.

"Debemos cuidarla en todo momento del día. Cada acto de buen uso permite que el agua nos alcance a todos los usuarios. Es contundente, si en un domicilio se desperdicia, indudablemente, le afecta y le falta al vecino", explicaron.

Finalmente, dijeron: "Optemos por usar el agua potable con responsabilidad. Por ejemplo, regar las plantas, preferentemente de noche, manualmente, en forma de lluvia, cantero por cantero; o riegos sistematizados y no a manto, dejando la manguera por horas y horas. Tal como este caso, cada usuario tiene la opción de hacer un uso eficaz y eficiente del agua potable. He aquí la diferencia entre que nos alcance o no".