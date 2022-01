La historia de Gimena y Mathías, los profes sanjuaninos que se viralizaron por una increíble propuesta de casamiento

Gimena Andrea Mercado es una profesora sanjuanina de 24 años, oriunda de Chimbas, que sin pensarlo se volvió protagonista de una increíble propuesta de matrimonio el 22 de diciembre del 2021. Su pareja, Mathías Leonardo Ariza, también docente, de 30 y que reside en Santa Lucía, la sorprendió con este hecho cuando ambos se recibían en la Universidad de Congreso. Quienes estaban allí grabaron el momento y en tiempos de redes, el video se viralizó por toda la provincia.

Pero,¿quiénes es esta pareja que contagió de felicidad a un sinfín de sanjuaninos cuando terminaba el año pasado?. Una historia de amor que empezó gracias a la hermana de Mathías, que jugó un papel de "celestina" y que hoy avanza a pasos agigantados, con planes de hijos y convivenciaa futuro.

Era el año 2019 cuando Gimena se recibió como Profesora de Psicología en el Instituto de Enseñanza Superior "Dra. Carmen Peñaloza" y ahí vio a su futuro marido por primera vez: "yo hice gran parte de mi residencia junto a la hermana de Mathías, Tatiana, nos recibimos juntas e hicimos caravana en mi auto, lo vi pero no sabía formalmente quién era él", cuenta a Tiempo de San Juan.

Gimena y su familia

Empezó el 2020 y Gimena quería seguir perfeccionándose en su profesión, por lo que pensó que debía seguir otra carrera ya que "al ser docente tenemos que empezar a ganar puntaje de a poco", explica, y por ese motivo "iba a seguir la licenciatura en Ciencias de la Educación, que habíamos hablado con Tatiana para hacerlo las dos, pero luego ella decidió cambiar de carrera", comenta.

"Ella me dijo que yo siguiera en esa licenciatura, y que Mathías, profesor de Tecnología, iba a hacerlo también, para que yo no me sintiera tan sola... me dio esa pauta pero yo en realidad empezaba sin conocer a nadie, sabía que iba a estar él pero no lo conocía al 100%", cuenta la profesora. Así fue como se inscribió y siguió estudiando Ciencias de la Educación en la Universidad de Congreso, una licenciatura que teniendo como base el título docente es una articulación de dos años.

"En ese momento a Mathías solo lo tenía de vista, no había hablado con él. Cuando comenzaron a pasar los días, teniendo clases de manera virtual, empezamos a vincularnos más como compañeros", explica Gimena.



La relación entre ambos comenzó a avanzar, como compañeros y amigos, ya que "nos molestábamos, hacíamos bromas, todo eso... incluso nuestros compañeros creían y decían que entre nosotros podía llegar a pasar algo más. En noviembre de ese año empezó a surgir más una relación de pareja como la conocen ahora", dijo la docente.

Así fue como cuando transitaban los primeros días del penúltimo mes de ese 2020 Mathías la sorprendió con un regalo un día domingo, y luego una serie de mensajes terminó por revelar el amor que este profesor le tenía a su amiga.



"Tatiana tenía algunas dificultades con trabajos de la carrera que había decidido seguir y yo la ayudé, eso hizo que nos empezaramos a acercar más con Mathías. Como forma de agradecimiento un domingo vino a mi casa con un pan relleno que él me había preparado y fue la primera vez que nos encontramos solos, cara a cara, y se empezó a dar algo más. Antes hablábamos pero nunca tomamos nada en serio; luego empezó a cambiar la forma en que nos tratábamos y nos acercamos más aún", recuerda Gimena.

Mathías y su familia.



"Lo vi y me gustó, eso sí lo voy a admitir. Pero en ese momento no pensé que podía llegar a pasar todo esto, no pensé que a él también le podían pasar cosas conmigo. Al lunes siguiente me mandó un mensaje diciendo que yo le gustaba, que le habían estado pasando cosas conmigo, y que si podíamos empezar a mirar nuestra relación de compañeros de otra forma", explica.

UN DÍA LLEGÓ LA GRAN PROPUESTA

La relación de pareja siguió avanzando, muy felices e ilusionados. Un 22 de diciembre del 2021 Mathías y Gimena daban su trabajo final ante las autoridades de la Universidad para obtener su título. Para ese entonces ambos llevaban una relación de pareja de un año y casi dos meses, primero rindió Mathías y luego Gimena.

La familia de la profesora y la de su futuro marido fueron cómplices de este increíble momento: "Me contó que aprovechó un día que fui a trabajar para venir a mi casa, hablar con mi madre y pedirle formalmente mi mano en matrimonio. Estuvo con mi familia, habló con ellos e incluso les mostró los anillos, hasta les dijo la idea que tenía para hacer la propuesta... no me percaté de lo que pasaba hasta que sucedió", relata Gimena.

"Yo jamás encontré indicios para darme cuenta de que una cosa así (por la propuesta de casamiento) podía pasar; nunca me lo demostró. Él había hablado hasta con las autoridades de la universidad para planear la situación", dijo también.

El 22 de diciembre, quienes estaban junto a ellos fueron testigos de dos momentos más que importantes en la vida de estos sanjuaninos: se recibían una vez más y alegraban a todos con una imperdible propuesta de casamiento.

"Mathías hizo la defensa de su trabajo y la familia de él esperó afuera. Cuando me tocó a mí el tribunal me preguntó si yo estaba de acuerdo con que entraran mis familiares, para no ponerme nerviosa. Creí que iba a ser mi madre, hermanos, pero después vi que empezó a entrar mucha más gente y pensé que algo más pasaba, pero nunca imaginé que podría ser algo así", relata.

La profesora había terminado su exposición, se recibió, cuando de repente Mathías le pidió la mano en matrimonio frente a todos y en su rostro se dibujaba una gran sonrisa: "ese momento fue un sinfín de emociones, pero más que nada sentir por un momento que algo así podía pasarme".

A lo largo de su vida Gimena había tenido otras relaciones de pareja que no habían terminado bien y llegó a pensar que el matrimonio o estar junto a un hombre formando una familia no era para ella, reflexionó.

"Mathías me salvó la vida... emocionalmente, anímicamente, en todo aspecto que alguien te pueda salvar él lo hizo".

Ahora la pareja se encamina a dar el siguiente paso con una futura convivencia ya que actualmente ella vive con su madre y un hermano en Chimbas, y él reside en Santa Lucía.

CASAMIENTO A FUTURO

Por el momento no tienen fecha de casamiento, aunque a mitad de este 2021 aproximadamente les gustaría dar su paso por el Registro Civil. "Por Iglesia formalmente calculamos que más o menos dentro de dos años", explica.

Ahora ya son tres ya que los profesores adoptaron a un perrito, "Simón", mientras avanzan en sus trabajos y planes a futuro que incluyen hijos. "Tenemos la idea de continuar creciendo como familia, al menos tener uno o dos hijos", reflexiona Gimena.

Simón, el nuevo integrante de la familia.

"Hemos compartido la idea de que somos personas muy nobles. Nuestars vidas no han sido sencillas, creo que lo que más rescato de él es la nobleza, la perseverancia y el poder de resilencia que tiene... eso es algo que voy a admirar de él toda mi vida".

Si no la viste en ese momento, reviví en este video la propuesta de matrimonio que se viralizó terminando el 2021.